COPA DO MUNDO
Suíça x Colômbia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Os dois times se enfrentam pela última vaga nas quartas de final nesta terça-feira, 7, às 17h
As oitavas de final da Copa do Mundo estão terminando, e Suíça e Colômbia encerram a etapa nesta terça-feira, 7, às 17h, no Vancouver Place, no Canadá, disputando a última vaga disponível nas quartas de final, com transmissão de Globo, sportv, ge tv, SBT e CazéTV.
De um lado, a Suíça não chega às quartas de uma Copa desde 1954, quando sediou o torneio. A Colômbia, por sua vez, só alcançou essa fase uma vez, no Mundial de 2014, disputado no Brasil.
Leia Também:
Transmissão
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- GETV (YouTube)
- SBT (televisão aberta)
- CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka e Ndoye; Manzambi, Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.
Desfalques
Suíça: Johan Manzambi, Rubén Vargas e Djibril Sow (problemas físicos)
Colômbia: Jhon Córdoba (lesão muscular)
Arbitragem
- Árbitro: Iván Arcides Barton Cisneros (El Salvador)
- Assistente 1: David Morán (El Salvador)
- Assistente 2: Antônio Pupiro (Nicarágua)
- Quarta árbitra: Katia Itzel García (México)
Como chega a Suíça
A seleção suíça chega ao mata-mata embalada por três vitórias consecutivas. A campanha começou com um empate frustrante diante do Catar, mas o time de Murat Yakin se recuperou e terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B.
Os suíços venceram Bósnia e Canadá antes de confirmarem a vaga nas oitavas com uma atuação segura contra a Argélia. Na segunda fase, a equipe ganhou por 2 a 0 e mostrou autoridade para seguir viva no Mundial.
Agora, a Suíça tenta encerrar uma espera de 72 anos, desde 1954, quando a seleção foi eliminada pela Áustria em um histórico jogo de 12 gols.
Como chega a Colômbia
Mas se a Suíça vem indo bem, a Colômbia vem invicta. A equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo K, depois de vencer Uzbequistão e República Democrática do Congo e empatar com Portugal.
Na segunda fase, a seleção colombiana superou Gana por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, e garantiu vaga nas oitavas. Agora, o time de Néstor Lorenzo segue invicto e tenta igualar sua melhor campanha na história das Copas.
Em 2014, liderada por James Rodríguez, a Colômbia chegou às quartas de final e foi eliminada pelo Brasil. James novamente é uma das referências técnicas da equipe, ao lado de Luis Díaz, Jhon Arias e Richard Ríos.