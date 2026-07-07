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COPA DO MUNDO

Suíça x Colômbia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Os dois times se enfrentam pela última vaga nas quartas de final nesta terça-feira, 7, às 17h

Marina Branco
Por
James Rodriguez pela Colômbia na Copa do Mundo
James Rodriguez pela Colômbia na Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

As oitavas de final da Copa do Mundo estão terminando, e Suíça e Colômbia encerram a etapa nesta terça-feira, 7, às 17h, no Vancouver Place, no Canadá, disputando a última vaga disponível nas quartas de final, com transmissão de Globo, sportv, ge tv, SBT e CazéTV.

De um lado, a Suíça não chega às quartas de uma Copa desde 1954, quando sediou o torneio. A Colômbia, por sua vez, só alcançou essa fase uma vez, no Mundial de 2014, disputado no Brasil.

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Transmissão

  • Globo (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • GETV (YouTube)
  • SBT (televisão aberta)
  • CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Suíça: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka e Ndoye; Manzambi, Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Jefferson Lerma pela Colômbia na Copa do Mundo
Jefferson Lerma pela Colômbia na Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Desfalques

Suíça: Johan Manzambi, Rubén Vargas e Djibril Sow (problemas físicos)

Colômbia: Jhon Córdoba (lesão muscular)

Arbitragem

  • Árbitro: Iván Arcides Barton Cisneros (El Salvador)
  • Assistente 1: David Morán (El Salvador)
  • Assistente 2: Antônio Pupiro (Nicarágua)
  • Quarta árbitra: Katia Itzel García (México)
Dan Ndoye pela Suíça na Copa do Mundo
Dan Ndoye pela Suíça na Copa do Mundo - Foto: ALEX GRIMM/AFP

Como chega a Suíça

A seleção suíça chega ao mata-mata embalada por três vitórias consecutivas. A campanha começou com um empate frustrante diante do Catar, mas o time de Murat Yakin se recuperou e terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B.

Os suíços venceram Bósnia e Canadá antes de confirmarem a vaga nas oitavas com uma atuação segura contra a Argélia. Na segunda fase, a equipe ganhou por 2 a 0 e mostrou autoridade para seguir viva no Mundial.

Agora, a Suíça tenta encerrar uma espera de 72 anos, desde 1954, quando a seleção foi eliminada pela Áustria em um histórico jogo de 12 gols.

Dan Ndoye pela Suíça na Copa do Mundo
Dan Ndoye pela Suíça na Copa do Mundo - Foto: ALEX GRIMM/AFP

Como chega a Colômbia

Mas se a Suíça vem indo bem, a Colômbia vem invicta. A equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo K, depois de vencer Uzbequistão e República Democrática do Congo e empatar com Portugal.

Na segunda fase, a seleção colombiana superou Gana por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, e garantiu vaga nas oitavas. Agora, o time de Néstor Lorenzo segue invicto e tenta igualar sua melhor campanha na história das Copas.

Em 2014, liderada por James Rodríguez, a Colômbia chegou às quartas de final e foi eliminada pelo Brasil. James novamente é uma das referências técnicas da equipe, ao lado de Luis Díaz, Jhon Arias e Richard Ríos.

Luis Diaz pela Colômbia na Copa do Mundo
Luis Diaz pela Colômbia na Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP
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Tags

Colômbia copa do mundo Futebol Suiça

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