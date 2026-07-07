Esposa de Endrick faz texto de apoio ao atleta após eliminação na Copa

A modelo Gabriely Miranda, esposa do atacante Endrick, da Seleção Brasileira, postou uma carta aberta no Instagram em homenagem ao atleta, que fez parte da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O jogador ficou marcado por uma grande chance de gol perdida contra a Noruega quando a partida ainda estava empatada por 0 a 0.

Para a esposa de Endrick, é preciso agradecer pela oportunidade de vivenciar o torneio.

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“Um misto de sentimentos por ter vivido tudo isso ao seu lado. Viver uma Copa do Mundo, a tão sonhada Copa do Mundo. Só tenho a agradecer ao Senhor por ter nos sustentado tantas vezes, por ter nos dado força, sabedoria e discernimento em cada momento. Orei inúmeras vezes para que Ele fosse ao seu encontro, te guardasse e te protegesse durante cada jogo. E continua sendo isso que eu mais peço”, disse a influenciadora.

Ainda na publicação, ela elogiou o desempenho de Endrick em campo. “Tenho muito orgulho de você. Sua primeira Copa do Mundo, sei o quanto sonhou com isso, vivi com você cada renúncia, cada oração, cada lágrima e parabéns por viver tudo isso de forma tão intensa, por dar o seu melhor em todos os momentos e por nunca se esquecer da palavra de Deus e do verdadeiro motivo da nossa existência nesta terra”, escreveu ela.

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