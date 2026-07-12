Perto de Salvador: 4 vilas charmosas e 'escondidas' na Bahia para fugir da rotina

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Julho costuma transformar Salvador em uma cidade de manhãs cinzentas, vento mais forte e temperaturas mais amenas.

É justamente nessa época que cresce a vontade de sair da rotina, seja para encontrar uma praia praticamente deserta quando o sol aparece ou descobrir um refúgio tranquilo na Bahia.

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Embora destinos como Praia do Forte, Morro de São Paulo e Chapada Diamantina concentrem boa parte dos turistas, o estado abriga pequenos vilarejos que permanecem preservados e oferecem experiências autênticas, com gastronomia regional, natureza exuberante e muito sossego.

Alguns desses lugares ficam a menos de uma hora de Salvador, enquanto outros exigem um pouco mais de estrada, mas recompensam com paisagens pouco conhecidas até mesmo por muitos baianos.

Confira quatro vilas que merecem entrar no roteiro da sua próxima folga:

1. Vila do Diogo (Mata de São João): dunas, rio e uma das moquecas mais famosas do litoral

Praia do Santo Antônio, na Vila do Diogo, Litoral Norte da Bahia - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Escondida entre Imbassaí e Praia do Forte, no município de Mata de São João, a Vila do Diogo preserva o clima de uma antiga comunidade de pescadores. O destino chama atenção pelo ritmo tranquilo, pelas ruas simples e pelo contato direto com a natureza.

O principal passeio é uma caminhada leve pelas dunas até o encontro do rio com o mar, formando um cenário que muda conforme a maré e encanta quem gosta de fotografia.

A combinação entre coqueiros, areia branca, água doce e oceano faz da região um dos cartões-postais menos explorados da Linha Verde.

Outro grande destaque é a gastronomia local. O tradicional restaurante de Dona do Carmo se tornou uma referência absoluta graças à moqueca preparada com peixes e frutos do mar frescos, seguindo receitas típicas da culinária baiana.

A praia também costuma ter movimento muito menor que destinos vizinhos, tornando-se uma excelente opção para quem busca privacidade.

Como chegar na Vila do Diogo:

Distância : aproximadamente 95 quilômetros de Salvador.

: aproximadamente 95 quilômetros de Salvador. Acesso : BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde), sentido Imbassaí.

2. Vila de Santo Antônio (Litoral Norte): um refúgio quase secreto no litoral norte

Vila de Santo Antônio mantém ruas de areia - Foto: Divulgação

Logo depois da Costa do Sauípe está um pequeno vilarejo que parece ter parado no tempo. A Vila de Santo Antônio mantém ruas de areia, poucas construções e um ambiente onde praticamente não há circulação de veículos nas áreas internas.

A praia é acessada por pequenas trilhas e surpreende pela extensa faixa de areia praticamente deserta durante boa parte do ano. O mar costuma ser calmo em diversos trechos, tornando o local ideal para caminhadas, banho de mar e contemplação.

O isolamento acabou transformando o destino em um dos preferidos de casais que procuram sossego e privacidade, além de viajantes que desejam fugir das praias mais movimentadas do litoral baiano.

A simplicidade da vila também é um atrativo. Não há grandes empreendimentos turísticos, o que ajuda a preservar a paisagem natural e o estilo de vida da comunidade local.

Como chegar na Vila de Santo Antônio:

Distância : cerca de 115 quilômetros de Salvador.

: cerca de 115 quilômetros de Salvador. Acesso : BA-099 (Linha Verde), após a Costa do Sauípe.

3. Catu de Abrantes (Camaçari): história, rio e tranquilidade a poucos minutos da capital

Rio Joanes, na Região de Catu de Abrantes - Foto: Radison Jordão \ Divulgação

Nem sempre é preciso percorrer centenas de quilômetros para encontrar paz. Localizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Catu de Abrantes reúne história, áreas verdes e trechos encantadores às margens do Rio Joanes.

O distrito possui forte importância histórica por integrar antigas áreas de ocupação do litoral baiano e ainda preserva construções, tradições religiosas e costumes que ajudam a contar parte da formação do estado.

Além do patrimônio cultural, o Rio Joanes oferece paisagens de água doce cercadas por vegetação nativa, criando um ambiente bastante diferente do ritmo acelerado da capital.

A curta distância faz da vila uma excelente opção para um passeio de bate-volta de apenas um dia, especialmente para famílias ou pessoas que desejam descansar sem enfrentar longas viagens.

Como chegar em Catu de Abrantes:

Distância : aproximadamente 30 quilômetros de Salvador.

: aproximadamente 30 quilômetros de Salvador. Acesso : BA-099 (Estrada do Coco), sentido Camaçari.

4. Maragogipinho (Aratuípe): o vilarejo baiano onde a arte nasce do barro

Festival da Cerâmica Maragogipinho. Peças de cerâmica confeccionadas por Deusimar Peixoto Costa - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

No Recôncavo Baiano, o distrito de Maragogipinho, pertencente ao município de Aratuípe, guarda uma das maiores riquezas culturais da Bahia.

Reconhecida como o maior centro de cerâmica artesanal da América Latina, a vila concentra dezenas de olarias que produzem diariamente panelas, vasos, esculturas e peças decorativas comercializadas em diversas regiões do Brasil.

O processo de fabricação continua sendo realizado, em grande parte, de forma manual. O barro chega pelo Rio Jaguaripe, passa pelas mãos dos artesãos e ganha forma em oficinas que funcionam há gerações.

O cenário das olarias à beira do rio, dos fornos tradicionais e das embarcações transportando barro cria um visual único, tornando Maragogipinho um destino imperdível que mistura turismo, cultura e fotografia.

Além de conhecer a produção, os visitantes podem adquirir peças diretamente dos artesãos, valorizando uma tradição centenária que faz parte da identidade cultural da região.

Como chegar em Maragogipinho:

Distância : cerca de 150 quilômetros de Salvador.

: cerca de 150 quilômetros de Salvador. Acesso : BR-324 e BA-001, seguindo em direção ao Recôncavo Baiano (via Ferry-Boat ou BR-101).

O crescimento do turismo de proximidade na Bahia

O chamado turismo de proximidade tem ganhado muita força. A proposta é simples: realizar viagens curtas, de baixo custo e com deslocamentos menores, aproveitando destinos próximos de casa para descansar sem a necessidade de grandes planejamentos.

Na Bahia, esse movimento encontra um cenário privilegiado. Entre o litoral, o Recôncavo e a Região Metropolitana de Salvador existem dezenas de comunidades que preservam tradições culturais, culinária típica e paisagens naturais praticamente intocadas.

Para quem deseja escapar da rotina, conhecer novas histórias e descobrir lugares pouco explorados, essas quatro vilas mostram que não é preciso ir muito longe para viver experiências inesquecíveis.