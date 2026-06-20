Refúgio milionário: saiba onde ícone da Axé Music recarrega as energias

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Enquanto muitos artistas buscam privacidade longe do Brasil, Carlinhos Brown encontrou na Bahia o cenário ideal para desacelerar. Aos 63 anos, o músico mantém dois espaços que funcionam como verdadeiros refúgios particulares, onde a natureza divide protagonismo com o conforto.

As propriedades ficam em Salvador e na Costa do Sauípe. Apesar das diferenças de tamanho e localização, ambas seguem a mesma proposta: valorizar a paisagem natural sem interferir na beleza do ambiente ao redor.

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Conexão com a natureza e hábitos pessoais

A relação do artista com esses espaços vai além da arquitetura. Conhecido pelo estilo de vida ligado ao ar livre, Brown revelou que costuma aproveitar intensamente as áreas externas de suas propriedades, chegando até a preferir dormir no quintal em algumas ocasiões.

Os jardins também guardam elementos que carregam significado especial para o cantor. Entre eles estão esculturas de pedra espalhadas pelos terrenos, com as quais mantém uma relação afetiva há décadas.

“Sempre conversei com estátua, sempre! Converso com estátua desde que vivia na rua“, revelou o artista em entrevista ao programa Tô Chegando! Na Casa dos Famosos, do discovery+.

Carlinhos Brown - Foto: Olga Leira | Ag. TARDE

Área renovada com vista para o mar



Na capital baiana, Brown decidiu renovar sua área de convivência de 150 metros quadrados. Segundo informações da revista Casa Vogue, o projeto apostou em elementos inspirados no universo náutico, como cordas decorativas, além de móveis em tons claros para dialogar com a paisagem da praia.

O espaço ganhou poltronas de design, balanços instalados em estruturas de madeira e um banco de cimento revitalizado com novas almofadas. O ambiente foi pensado para momentos de convivência familiar e também para inspirar novas composições musicais.

O refúgio na Costa do Sauípe



A segunda propriedade surgiu a partir de uma lembrança marcante na trajetória do cantor. De acordo com o portal Notícias da TV, a ligação com a região começou durante a gravação de um videoclipe a convite de Sergio Mendes.

“No dia que soube que esse trabalho ia receber o Grammy, também estava aqui na região. Disse: ‘A partir de agora, todo Natal, Dia das Crianças, venho aqui‘”, contou o músico.

Ao planejar a construção do imóvel, Brown fez um pedido curioso: queria o terreno mais amplo possível, mas a menor casa entre os projetos disponíveis. A proposta era preservar a integração com a natureza e evitar excessos.

A iluminação do espaço também seguiu essa filosofia. Em vez de recorrer a peças convencionais de decoração, o artista optou pelo reaproveitamento de postes antigos espalhados pelo quintal.

Mansão de Carlinhos Brown - Foto: Reprodução / Discovery

Lições aprendidas nas ruas



A simplicidade que marca os refúgios do cantor tem relação direta com sua história de vida. As experiências vividas nas ruas durante a juventude influenciaram sua visão sobre conforto e bem-estar.

Para Brown, possuir uma grande propriedade não significa permanecer isolado dentro dela. O contato com os ambientes externos continua sendo parte essencial da rotina.

“Vivi muito na rua, tive situações adversas, mas a rua foi uma grande escola para mim. Também aprendi a gostar do que eles chamam de relento”, declarou.