Filha de Carlinhos Brown confessa que tinha vergonha da família

Clara possui pai e avós famosos - Foto: Reprodução | Instagram

Dona de uma árvore genealógica invejável, Clara Buarque levou um tempo para aceitar a fama de seus familiares. Filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo, a jovem confessou que tinha vergonha da família.

A confissão aconteceu durante entrevista à revista Cidade Jardim. “Por anos, fiquei em negação. Tinha aversão a esse mundo [da fama]. Não queria sair com meu pai, porque chamava atenção. Íamos ao restaurante e as pessoas olhavam feio”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não queria que meu avô fosse à apresentação da escola. Não queria cantar músicas de nenhum dos dois. Hoje, quero tudo isso. Entendi que quem sou também e quem eles são”, completou.

Clara ainda reforçou que toda a aversão a fama ficou no passado, pois atualmente trabalha como atriz e cantora. Ela participou da novela “Travessia”, da TV Globo e das séries “Tudo Igual... SQN” e “Tá Tudo Certo”.

Nesta semana, a jovem lançou a canção “Nosso Caso”, parceria dela com Tom Veloso, filho mais novo de Caetano Veloso e Paula Lavigne. “Tá no mundo! Ouça agora “Nosso Caso” em todas as plataformas digitais”, escreveu ela em seu perfil do Instagram.

Amor de pai e filha

Durante o bate papo com a revista, a filha do artista contou que considera seu pai como sua alma gêmea. Os dois fazem aniversário no mesmo dia e trocam diversas declarações de amor nas redes sociais.

“Meu pai faz piada o tempo inteiro. Digo que ele é minha versão masculina. Temos uma conexão profunda. Às vezes, sou um pouco mãe: ele se abre comigo, dou conselhos”, disparou a jovem.

“Ele é um exemplo de ser humano, de profissional e de pai. Mesmo morando longe, foi amoroso e se fez presente”, completou ela, que mora em outro estado, enquanto Carlinhos mora em Salvador, na Bahia.