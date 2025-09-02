Menu
ENTRETENIMENTO
NEPOBABY

Filha de Carlinhos Brown confessa que tinha vergonha da família

A jovem não aceitava a fama e popularidade dos familiares

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/09/2025 - 21:59 h
Clara possui pai e avós famosos
Dona de uma árvore genealógica invejável, Clara Buarque levou um tempo para aceitar a fama de seus familiares. Filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque e Marieta Severo, a jovem confessou que tinha vergonha da família.

A confissão aconteceu durante entrevista à revista Cidade Jardim. “Por anos, fiquei em negação. Tinha aversão a esse mundo [da fama]. Não queria sair com meu pai, porque chamava atenção. Íamos ao restaurante e as pessoas olhavam feio”, disse ela.

“Não queria que meu avô fosse à apresentação da escola. Não queria cantar músicas de nenhum dos dois. Hoje, quero tudo isso. Entendi que quem sou também e quem eles são”, completou.

Clara ainda reforçou que toda a aversão a fama ficou no passado, pois atualmente trabalha como atriz e cantora. Ela participou da novela “Travessia”, da TV Globo e das séries “Tudo Igual... SQN” e “Tá Tudo Certo”.

Nesta semana, a jovem lançou a canção “Nosso Caso”, parceria dela com Tom Veloso, filho mais novo de Caetano Veloso e Paula Lavigne. “Tá no mundo! Ouça agora “Nosso Caso” em todas as plataformas digitais”, escreveu ela em seu perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Clara Buarque (@clara.buarque)

Amor de pai e filha

Durante o bate papo com a revista, a filha do artista contou que considera seu pai como sua alma gêmea. Os dois fazem aniversário no mesmo dia e trocam diversas declarações de amor nas redes sociais.

“Meu pai faz piada o tempo inteiro. Digo que ele é minha versão masculina. Temos uma conexão profunda. Às vezes, sou um pouco mãe: ele se abre comigo, dou conselhos”, disparou a jovem.

“Ele é um exemplo de ser humano, de profissional e de pai. Mesmo morando longe, foi amoroso e se fez presente”, completou ela, que mora em outro estado, enquanto Carlinhos mora em Salvador, na Bahia.

x