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ECONOMIA

Gigante dos chocolates investe R$ 40 mi para criar polo premium no Brasil

Nova unidade começa a operar na próxima semana com tecnologia inédita no Brasil

Iarla Queiroz
Por
Grupo Dallas inaugura fábrica de chocolates premium
Grupo Dallas inaugura fábrica de chocolates premium - Foto: Divulgação | Grupo Dallas

O Grupo Dallas inicia, na próxima semana, a operação de sua nova fábrica de chocolates premium em Santa Cruz do Sul (RS). Com investimento de R$ 40 milhões, o empreendimento marca a entrada da companhia em um segmento de maior valor agregado e amplia o portfólio da empresa, que já atua nacionalmente por meio da Germani Alimentos, fabricante de biscoitos, massas e farinhas.

A nova unidade nasce a partir da experiência da marca Catterino, criada para a produção artesanal de chocolates, e chega ao mercado com a proposta de disputar espaço com marcas importadas.

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Estratégia mira produtos de maior valor agregado

Segundo o diretor industrial do Grupo Dallas e da Germani Alimentos, Carlos Adriano Fissel Ferrugem, a aposta no setor de chocolates faz parte da estratégia de diversificação dos negócios.

"A gente necessitava de produtos com valor agregado maior. Trabalhamos com produtos quase commodities, como biscoito e macarrão, e queríamos agregar mais valor. Chocolate tem tudo a ver", afirmou.

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Fábrica terá tecnologia inédita no Brasil

Para colocar o projeto em prática, a empresa investiu em equipamentos importados que, segundo o diretor, ainda não são utilizados por outras indústrias brasileiras.

A meta é oferecer chocolates produzidos com inspiração no padrão europeu, utilizando manteiga de cacau e sem a adição de gorduras vegetais.

"Quando nos propusemos a fazer esse produto, pensamos no padrão Europa. Queremos trazer esse sabor para o Brasil e concorrer com as marcas importadas", destacou Ferrugem.

Ao todo, a linha contará com cerca de 34 produtos, entre barras, chocolates recheados e combinações com biscoitos. As receitas foram desenvolvidas após pesquisas de mercado e visitas técnicas realizadas pela equipe da empresa em países europeus.

Experiência artesanal serviu de base

Antes da produção em larga escala, o Grupo Dallas desenvolveu a marca Catterino, especializada em chocolates artesanais.

Segundo Ferrugem, essa experiência permitiu aperfeiçoar receitas e entender melhor o comportamento do consumidor antes da implantação da nova fábrica.

O diretor afirma que a expectativa é alcançar uma qualidade ainda superior à obtida na produção artesanal graças à tecnologia empregada na nova unidade.

Empresa mira mercado nacional e exportações

Inicialmente, a produção será ampliada de forma gradual, mas o objetivo é abastecer todo o mercado brasileiro utilizando a estrutura logística já consolidada pela Germani Alimentos.

A internacionalização também faz parte dos planos da empresa.

"Nós já exportamos biscoitos para alguns países e os nossos distribuidores lá fora já demonstraram muito interesse pelo chocolate. Acho que ainda este ano alguma coisa deve sair", projetou Ferrugem.

Loja de fábrica terá café e showroom

Além da nova indústria, o Grupo Dallas prepara uma loja de fábrica às margens da BR-471, junto ao complexo da Germani Alimentos.

O espaço funcionará como um showroom da marca, reunindo toda a linha de chocolates premium e os demais produtos da empresa. O projeto também inclui um café e foi pensado para receber moradores e turistas, oferecendo os produtos diretamente ao consumidor com preços de fábrica.

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brasil chocolate economia

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