Cashback do IR: Receita paga R$ 500 milhões nesta quarta-feira

As restituições automáticas do Imposto de Renda (IR) serão pagas na próxima quarta-feira, 15, pela Receita Federal. O cashback de R$ 500 milhões será depositado para os 3,5 milhões de contribuintes que não declararam a IR em 2025 e tiveram desconto em 2024.

Dos contribuintes, 500 mil não receberão o pagamento, pois a chave Pix não é o número do CPF. Para aqueles que possuem ao menos uma chave Pix CPF serão liberados até R$ 1.000 na data agendada.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde o dia 8 de julho os contribuintes podem consultar se irão receber ou não pelo site oficial da Receita. Ao acessar é preciso informar número do CPF e data de nascimento.

Imposto de Renda automático

A declaração gerada de forma automática, feita com os contribuintes que tiveram desconto no imposto em 2025 e não foram obrigados a declarar em 2026, faz parte do projeto-piloto que poderá se repetir este ano.

Estas ações também fazem parte de um projeto maior que pretende tornar a declaração do Imposto de Renda totalmente automática. O contribuinte não precisará preencher o documento e terá acesso ao que foi gerado pela Receita para fazer modificações como cancelar a restituição ou incluir outros dados.

É preciso ter senha do portal Gov.br para fazer o acesso no Meu Imposto de Renda, através do site da Receita, do aplicativo ou pelo e-CAC.

A recomendação é que todos os contribuintes tenham ao menos uma chave Pix no número do CPF para facilitar pagamentos futuros. São estimados que 87% dos que tinham direito à restituição e não declararam vão receber e 13% não tinha chave Pix e não serão contemplados.



Quem tem direito ao cashback?

Os contribuintes com desconto do IR em 2024 e que não estavam obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2025 podem receber. Para isso, é necessário:

Ter até R$ 1.000 em restituição;

Ter chave Pix que seja o número do CPF;



Ter tido desconto do IR em 2024 e não ter declarado o IR em 2025;

Ser considerado de baixo risco fiscal.

Serviço

Para fazer a consulta ao cashback da restituição automática do Imposto de Renda é preciso:



Acessar o site da Receita;

Clicar no banner na página inicial, onde se lê "Cashback IRPF";

Informar o CPF e data de nascimento;

Clicar em "Sou humano" e, depois, em "Consultar".

Restituição maior que R$ 1.000

As restituições com valor acima de R$ 1.000 não serão pagas de forma automática. Para receber, o cidadão deverá fazer a própria declaração do Imposto de Renda, informar os ganhos em 2024, valores descontados, gastos previstos em lei, bens e direitos.

Depois disso, é preciso informar como quer receber a restituição, se for por Pix com a chave sendo o número do CPF ou por conta bancária.