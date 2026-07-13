Pai preso por chutar filha de 3 anos diz que "perdeu a cabeça"

Siga o A TARDE no Google

Um pai foi preso na última quinta-feira, 9, depois de ser flagrado chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Ele estava acompanhado por uma outra criança que, segundo as investigações, também teria sido agredida.

Durante o depoimento, acessado pelo Fantástico, o acusado diz que "perdeu a cabeça" e está arrependido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional. Eu jamais ia machucar a minha filha. Acabou acontecendo." Além disso, ele relatou ainda que a menina gritava durante todo o caminho. "Ela tava berrando na rua. Eu tinha pedido pra ela parar de ficar berrando. Ela sempre chora ou berra direto, assim, escandalosamente", afirmou.

O flagrante foi feito pelo personal trainer José Luiz, dono de uma academia em frente ao local da agressão. Ele disse o pai ainda o ameaçou.

"Peguei o flagrante dele fazendo aquele absurdo. Ele me ameaçou dizendo: 'Fica na tua porque não é com você e vai sobrar pra você'."

Investigações

As investigações também considera a possibilidade de indiciamento por tortura. A polícia apura denúncias de castigos cruéis, como obrigar as duas crianças a ajoelhar sobre tampas de garrafas PET e grãos de feijão.

"Até trabalhamos com a ideia não apenas de uma lesão corporal, mas sim um indiciamento por tortura, por ter imposto um grande dano físico e psicológico."

A mãe pediu medida protetiva contra o marido e manifestou o desejo de separação. Segundo o delegado Ricardo Moraes Faria dos Santos, a mulher relatou ter ficado "revoltada, assustada e chocada" e afirmou que nunca imaginar uma agressão desse tipo contra a filha.