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POLÍCIA

Investigado por homicídio e tentativa de feminicídio é preso na Bahia

Ambos os crimes foram cometidos em um sítio na zona rural de Presidente Tancredo Neves

Carla Melo
Por
O suspeito já tinha um mandado de prisão temporária em aberto
O suspeito já tinha um mandado de prisão temporária em aberto - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia prendeu neste sábado, 11, um homem de 24 anos investigado por homicídio e tentativa de feminicídio.

O suspeito já tinha um mandado de prisão temporária em aberto pelo homicídio de Enzo Araújo Maia e pela tentativa de feminicídio contra a própria companheira, em março deste ano.

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O investigado foi localizado nas proximidades da Praça do Lago, na sede de Presidente Tancredo Neves.

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Ambos os crimes foram cometidos em um sítio na zona rural de Presidente Tancredo Neves e teriam sido motivados por ciúmes.

O mandado foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial (DT/Presidente Tancredo Neves), com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Costa do Dendê) da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença). O homem permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Bahia crime Polícia

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