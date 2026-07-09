Ex-namorado é preso suspeito de matar mulher em Tancredo Neves

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Um homem de 47 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio de Paloma Izabel Ramos dos Santos, de 41 anos, foi preso nesta quarta-feira, 8, no município de Serrinha, no interior da Bahia. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

O crime aconteceu na noite do último domingo, 5, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Paloma foi encontrada morta dentro da própria residência por familiares, que acionaram as autoridades.

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O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Plantão Judiciário de 1º Grau do Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Civil para esclarecer o caso.

Após ser localizado em Serrinha, o suspeito foi detido e encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sisal) e do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial de Serrinha, vinculados à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a motivação do crime. As investigações seguem em andamento.