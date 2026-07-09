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FEMINICÍDIO

Ex-namorado é preso suspeito de matar mulher em Tancredo Neves

Paloma Izabel Ramos dos Santos foi encontrada morta dentro de casa

Victoria Isabel
Por
Paloma Izabel Ramos dos Santos
Paloma Izabel Ramos dos Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 47 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio de Paloma Izabel Ramos dos Santos, de 41 anos, foi preso nesta quarta-feira, 8, no município de Serrinha, no interior da Bahia. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

O crime aconteceu na noite do último domingo, 5, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Paloma foi encontrada morta dentro da própria residência por familiares, que acionaram as autoridades.

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O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Plantão Judiciário de 1º Grau do Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Civil para esclarecer o caso.

Após ser localizado em Serrinha, o suspeito foi detido e encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

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A ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sisal) e do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia Territorial de Serrinha, vinculados à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a motivação do crime. As investigações seguem em andamento.

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Tags

feminicídio Salvador tancredo neves

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