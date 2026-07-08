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Médico preso em UPA já havia sido acusado de importunação sexual em 2021

Conheça perfil do médico preso após denúncia de abuso sexual em UPA de Pirajá

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Médico preso em UPA já havia sido acusado de importunação sexual em 2021
Foto: Reprodução redes sociais

O médico preso em flagrante após ser denunciado por uma paciente de 18 anos por suspeita de importunação sexual durante uma consulta em Salvador, foi identificado como Alexandre El-Sarli, de 49 anos e já havia sido alvo de outra denúncia pelo mesmo crime, segundo apuração do portal A TARDE.

O médico ortopedista foi detido na noite de terça-feira, 7, na Unidade de Emergência de Pirajá, após a jovem relatar ter sido vítima de investidas de cunho sexual enquanto estava sozinha com ele em um consultório.

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Segundo a delegada Débora Chabi, responsável pela investigação, Alexandre El-Sarli já havia sido denunciado por importunação sexual em 2021. Na ocasião, o registro foi feito por outra paciente. No entanto, segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), não há denúncias registradas no órgão contra o médico.

Prisão

A denúncia que resultou na prisão do ortopedista foi feita por uma jovem de 18 anos. Ela havia procurado a Unidade de Emergência de Pirajá para uma consulta de acompanhamento após sofrer uma fratura em um dos dedos da mão.

O atendimento foi realizado pelo mesmo médico que já havia acompanhado a paciente anteriormente.

Segundo a jovem, que preferiu não se identificar, além de fazer comentários de cunho sexual, o médico teria a abraçado por trás, abaixado a calça dela e encostado o corpo nela sem consentimento enquanto os dois estavam sozinhos.

De acordo com a denúncia, antes da suposta investida contra a paciente, o ortopedista teria trancado a porta do consultório e pedido que ela retirasse parte da roupa. A justificativa apresentada seria a necessidade de realizar um exame para investigar uma possível escoliose.

Paciente entrou três vezes no quarto

Durante o atendimento, o médico também solicitou que a jovem realizasse uma série de exames. Somente na terça-feira, foram três entradas e saídas do consultório.

Segundo o relato da paciente, a suposta importunação sexual aconteceu na última vez em que ela retornou ao local.

"Nessa terceira vez que eu retornei, ele levantou, foi até a porta, trancou e pediu para eu levantar a blusa para analisar as costas, investigar melhor. Eu levantei somente até a altura dos seios e ele ficou falando que era para levantar mais. Ele próprio colocou a mão e levantou um pouco mais. Eu fiquei meio acanhada por mostrar minhas partes íntimas e ele veio com um papo de que não precisava ficar com vergonha, que estava ali para me ajudar", afirmou em entrevoista à TV Bahia.

Médico negou as acusações

Após ser preso, Alexandre El-Sarli foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para quinta-feira, 9.

Em depoimento à polícia, o médico negou as acusações. Segundo a delegada responsável pelo caso, ele afirmou que realizou um procedimento de praxe e disse ter ficado surpreso com a reação da paciente.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

O que dizem as autoridades?

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes identificaram e detiveram o suspeito após a denúncia da vítima. O médico e a jovem foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil informou que a unidade policial registrou a prisão em flagrante e que o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça.

Já a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, responsável pela Unidade de Emergência de Pirajá, informou que o médico foi afastado das funções e que a direção abrirá uma sindicância para apurar a denúncia. Ainda conforme a Sesab, serão adotadas as providências administrativas cabíveis caso o crime seja comprovado, respeitando o devido processo legal.

A secretaria afirmou também que "a unidade não compactua com qualquer conduta que viole a ética, o respeito aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e a dignidade de pacientes e profissionais". O órgão informou ainda que colaborará com as autoridades policiais para o esclarecimento dos fatos.

Cremeb

Já o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia informou que não há denúncias registradas no órgão contra Alexandre El-Sarli. O Cremeb orientou que pessoas que se sintam prejudicadas durante um atendimento médico formalizem uma denúncia.

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Tags

Alexandre El-Sarli importunação sexual Polícia Civil Salvador

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