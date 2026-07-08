Médico é preso em flagrante por importunação sexual contra paciente em Salvador

Um médico de 49 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 7, suspeito de importunar sexualmente uma paciente de 18 anos durante atendimento na Unidade de Emergência de Pirajá, em Salvador. A denúncia levou à atuação da Polícia Militar, que conduziu o profissional à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi. A Sesab informou que ele foi afastado imediatamente das atividades.

O suspeito foi conduzido à unidade especializada por uma guarnição da Polícia Militar e autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

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Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), o médico permaneceu custodiado e está à disposição da Justiça.

Paciente denunciou o caso

Segundo a Sesab, a prisão ocorreu após uma paciente denunciar o profissional por importunação sexual. A pasta informou que, assim que tomou conhecimento da acusação, determinou o afastamento imediato do servidor de todas as atividades desempenhadas na Unidade de Emergência de Pirajá.

Além da medida, foi instaurada uma sindicância para apurar administrativamente o episódio e avaliar as providências cabíveis, respeitando o devido processo legal por se tratar de um servidor estatutário.

Sesab diz que colabora com as investigações

Em nota, a Secretaria da Saúde afirmou que repudia qualquer forma de violência, assédio, importunação ou abuso praticados contra pacientes, profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A pasta também informou que está colaborando com a Polícia Civil e demais órgãos responsáveis para o esclarecimento dos fatos, reafirmando o compromisso com a ética, a segurança e a proteção da dignidade de pacientes e trabalhadores da rede estadual de saúde.

Confira nota da Sesab na íntegra

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que o médico envolvido em uma denúncia de importunação sexual foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 7, após denúncia registrada por uma paciente, e imediatamente afastado de todas as suas atividades na Unidade de Emergência de Pirajá.

A Sesab condena veementemente qualquer forma de violência, importunação, assédio ou abuso contra pacientes, profissionais ou usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), reassegurando que não compactua com condutas que atentem contra a dignidade, a integridade e os direitos das pessoas.

Uma sindicância foi instaurada para apurar o caso e avaliar as medidas administrativas cabíveis em relação ao servidor estatutário, com observância do devido processo legal.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia colabora integralmente com as autoridades policiais e demais órgãos competentes para o completo esclarecimento dos fatos, reafirmando seu compromisso com a ética, a segurança, o respeito aos usuários do SUS e a proteção da dignidade de pacientes e trabalhadores.