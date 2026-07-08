Atleta amputado fica cara a cara com empresário que o atropelou na Pituba

A investigação sobre o atropelamento que mudou a vida do atleta Emerson Silva Pinheiro terá mais um desdobramento nesta quinta-feira, 9, com a realização de uma audiência no Fórum Criminal de Salvador, localizado no bairro de Sussuarana. O corredor estará novamente diante do empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, apontado como responsável pelo acidente.



O encontro ocorre cerca de 11 meses após o caso que deixou Emerson com sequelas permanentes e provocou a amputação de uma das pernas. A expectativa é de que a audiência represente um avanço no processo judicial.



Enquanto aguarda o andamento da ação, o atleta segue enfrentando as consequências do atropelamento. Recentemente, ele precisou passar por um novo procedimento cirúrgico, desta vez na perna esquerda, que também sofreu lesões no acidente. Durante a audiência, Emerson também deverá acompanhar, pela primeira vez, o depoimento prestado por Cleydson Cardoso Costa Filho no processo.

Emerson Silva Pinheiro - Foto: Redes Sociais

Ambos já haviam ficado cara a cara durante uma audiência anterior, realizada no dia 21 de maio, no mesmo forúm. Agora, podem chegar a uma decisão importante. Em entrevista exclusiva ao MASSA!, o advogado de acusação responsável por Emerson, doutor Rogério Matos, falou sobre o caso.

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"Todos sabem que ele (Emerson) hoje está com a perna amputada e enfrenta dificuldades terríveis de locomoção. Para realizar os afazeres mais simples, ele não consegue sozinho. A situação de Emerson é muito complicada, inclusive do ponto de vista fisiológico", explica.

Testemunhas viram motoristra embriagado

Na audiência, testemunhas que participaram do inquérito policial e que, "de alguma forma presenciaram o acidente no local", relatam os fatos. Segundo eles, conforme dito pelo advogado de Emerson, Cleidson estava visivelmente embriagado, dirigindo em alta velocidade, em uma via onde o limite era de 50 km/h.

"Antes de colidir, de forma criminosa, com Emerson, ele passou dirigindo perigosamente, avançando o carro em direção a diversos corredores de rua. Esse é o relato das testemunhas de acusação, tanto no inquérito policial quanto na fase judicial, durante a audiência de instrução e julgamento realizada anteriormente", disse Rogério Matos.

Advogado Rogério Matos - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

"Elas afirmam que ele estava visivelmente embriagado e brincando com a vida das pessoas antes de atingir Emerson. Infelizmente, de forma criminosa e irresponsável, acabou atropelando a vítima"

Cleydson responde em liberdade

Filho da vereadora de Salvador Débora Santana, Cleydon atualmente responde em liberdade provisória desde setembro de 2025 e utiliza tornozeleira eletrônica. Segundo o advogado Rogério, ele responde por homícidio tentado.

Após o fim da audiência, as alegações finais serão apresentadas pela acusação e pela defesa. Por fim, o juiz responsável decidirá se há provas e indícios para mandar o suspeito à júri popular, onde os jurados decidem se o acusado responde pela tentativa de homicídio.

"A nossa expectativa é a melhor possível do ponto de vista que ele sente no banco dos réus, e nós pudéssemos demonstrar ao povo a arbitrariedade que esse cidadão fez, e que tem que ser retirado da sociedade", conclui.

Defesa de Cleydson não quis falar

A reportagem do MASSA! entrou em contato com o advogado de defesa de Cleydson Cardoso para obter detalhes sobre a audiência desta quinta-feira (9). Não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada assim que houver um posicionamento oficial.

Caso Emerson Pinheiro: o que está em jogo na nova audiência