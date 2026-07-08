Mulher é morta em via pública em Salvador; ex é suspeito

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Uma mulher foi vítima de feminicídio na manhã desta quarta-feira, 8, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. O caso ocorreu em via pública na Rua Vila Vale.

A vítima, identificada como Ariane Silva Fonseca, de 28 anos, foi esfaqueada. Informações preliminares apontam que ela estava indo para o trabalho quando foi surpreendida pelo ex-companheiro.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 41ª CIPM foram acionados e, ao chegarem ao local, confirmaram o fato. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Investigação

Guias para perícia e remoção foram expedidas. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação, mas até o momento, ninguém foi preso.

O policiamento segue reforçado com apoio de unidades especializadas e intensificação das rondas, visando ampliar a segurança da população.