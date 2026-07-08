OPERAÇÃO REBOJO
PF realiza operação contra tráfico na Bahia e em outros 13 estados
Ação no sul do estado acontece através da Operação Rebojo
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira, 8, uma série de operações na Bahia e em 14 estados contra acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro.
Na Operação Rebojo no Sul da Bahia, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, uma prisão em flagrante, dois mandados de busca e apreensão e uma medida de busca e apreensão de adolescente, resultando na apreensão de drogas, arma, dinheiro e celulares.
A operação é um desdobramento da Operação Três Coqueiros, deflagrada há menos de um mês pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus), que resultou na prisão de diversos integrantes da facção.
De acordo com as investigações, após a operação anterior, novos suspeitos passaram a se deslocar para a região com o objetivo de reorganizar a estrutura da organização criminosa e dar continuidade às atividades ilícitas.
A ação busca impedir a reestruturação do grupo criminoso, preservar os resultados obtidos na Operação Três Coqueiros e reforçar o combate ao crime organizado na região de Maraú e em municípios vizinhos.
Operação nacional
Foram realizadas operações simultâneas, no território nacional, em combate a atuação de organizações criminosas em 15 estados brasileiros. 180 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 93 de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.
A Operação Força Integrada III é a junção de várias operações executadas ao mesmo tempo nos estados, com participação das forças de segurança locais que combatem o tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
Entre as ações realizadas nos outros estados estão:
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- Operação Ruptura em Rio Branco (AC): Um mandado de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa e ao tráfico de drogas;
- Operação Zip Lock em Macapá (AP): Dois mandados de busca e apreensão em endereços no Amapá e Pará, além de outras medidas cautelares, relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa;
- Operação Torre 8 em Manaus (AM): Dois mandados de busca e apreensão, em investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro;
- Operação Thálassa em São Luís (MA): Dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa;
- Operação Coalizão em Belém (PA): 32 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão em investigação relacionada à atuação de organização criminosa;
- Operação Conexão Amazônia em Fortaleza (CE): 16 mandados de busca e apreensão no Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio patrimonial, em investigação relacionada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro;
- Operação Consigliere em João Pessoa (PB): 46 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo, em investigação sobre organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais;
- Operação Contenção em Teresina (PI): Três mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária em Luís Correia (PI) e Parnaíba (PI), em investigação relacionada à atuação de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios;
- Operação Blend em Goiânia (GO): Sete mandados de busca e apreensão em Goiás, Mato Grosso e São Paulo, em investigação sobre fornecimento e distribuição de insumos químicos utilizados na adulteração de entorpecentes;
- Operação Mandamus em Campo Grande (MS): Três mandados de prisão preventiva, em investigação relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa;
- Operação Borak em Belo Horizonte (MG): 10 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, homicídios e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Também foi determinada a retirada de câmeras de vigilância instaladas irregularmente em vias públicas;
- Operação Conexão em Uberaba (MG): Dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas;
- Operação Matriarca em Natal (RN): Cinco mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro;
- Operação Busting em Mossoró (RN): 19 mandados de busca e apreensão em Mossoró/RN, Upanema/RN, Areia Branca/RN e Serra do Mel/RN, em investigação relacionada à atuação de organização criminosa;
- Operação Desatrela em Santos (SP): Sete mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de medidas de sequestro de bens e valores, em investigação sobre associação criminosa voltada ao roubo de cargas e caminhões;
- Operação Argenti Lardum em Campinas (SP): 10 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens, em investigação sobre organização criminosa relacionada a furtos, roubos e receptação de cargas.