PF realiza operação contra tráfico na Bahia e em outros 13 estados

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As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira, 8, uma série de operações na Bahia e em 14 estados contra acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro.

Na Operação Rebojo no Sul da Bahia, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, uma prisão em flagrante, dois mandados de busca e apreensão e uma medida de busca e apreensão de adolescente, resultando na apreensão de drogas, arma, dinheiro e celulares.

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A operação é um desdobramento da Operação Três Coqueiros, deflagrada há menos de um mês pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus), que resultou na prisão de diversos integrantes da facção.

De acordo com as investigações, após a operação anterior, novos suspeitos passaram a se deslocar para a região com o objetivo de reorganizar a estrutura da organização criminosa e dar continuidade às atividades ilícitas.

A ação busca impedir a reestruturação do grupo criminoso, preservar os resultados obtidos na Operação Três Coqueiros e reforçar o combate ao crime organizado na região de Maraú e em municípios vizinhos.

Operação nacional

Foram realizadas operações simultâneas, no território nacional, em combate a atuação de organizações criminosas em 15 estados brasileiros. 180 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 93 de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.

A Operação Força Integrada III é a junção de várias operações executadas ao mesmo tempo nos estados, com participação das forças de segurança locais que combatem o tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.

Entre as ações realizadas nos outros estados estão: