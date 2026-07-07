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TENTATIVA FEMINICÍDIO

Mulher se finge de morta para escapar da morte na Bahia

Vítima foi atacada a facadas pelo ex-companheiro após não aceitar reatar relacionamento

Andrêzza Moura
Por
Mulher foi atingida várias vezes no pescoço, braço e perna
Mulher foi atingida várias vezes no pescoço, braço e perna - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 24 anos, se fingiu de morta, na noite da última sexta-feira, 3, para se livrar de uma tentativa de feminicídio, no povoado Caldeirão Novo, na zona rural de Araci, na região sisaleira da Bahia.

Após ser atingida por diversas facadas no pescoço, em um dos braços e em uma das pernas, ela adotou a estratégia para se livrar das agressões do ex-companheiro, um homem identificado apenas pelo apelido de Didiu.

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Após o ataque e ao imaginar que a mulher estava morta, o homem fugiu. O que possibilitou que a jovem fosse atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araci.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava em um bar consumindo bebida alcóolica, quando Didiu chegou e pediu para reatar o relacionamento, mas ela não aceitou.

Ela contou ainda que ao deixar o estabelecimento comercial e seguir para casa, foi seguida e atacada pelo suspeito. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

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O caso é apurado pela Polícia Civil. A reportagem não conseguiu confirmar se o homem já foi preso.

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Tags

araci Bahia mulher esfaqueada tentativa feminicídio

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