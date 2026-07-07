Homem tenta cancelar R$ 260 mil em dívidas de IPTU e acaba preso na Bahia

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Um homem de 63 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira, 6, suspeito de tentar utilizar documentos falsificados para evitar o pagamento de cerca de R$ 260 mil em débitos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil (PC), o investigado protocolou diversos requerimentos administrativos solicitando a prescrição de dívidas relacionadas ao imposto. Durante as investigações, foi constatado que os documentos apresentados pertenciam a terceiros.

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Ainda conforme a polícia, o suspeito também utilizava procurações com irregularidades para solicitar a extinção da cobrança do IPTU de diferentes imóveis do município.

Somados, os valores dos requerimentos protocolados pelo investigado chegam a aproximadamente R$ 260 mil. Caso a fraude fosse concretizada, o esquema poderia provocar um prejuízo significativo aos cofres públicos municipais.

Reincindente

A Polícia Civil informou ainda que o homem é reincidente e já responde a um inquérito policial pela prática do mesmo crime, cometido no mês passado.

No momento da prisão, foram encontradas com o suspeito cópias dos documentos supostamente utilizados na tentativa de fraude, além de procurações sem assinatura. O aparelho celular dele também foi apreendido.

O homem e todo o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista. O suspeito permanece custodiado, enquanto as investigações continuam.