Justiça mantém prisão preventiva do PM suspeito de matar esposa em Salvador

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A Justiça converteu em prisão preventiva, após audiência de custódia realizada neste domingo, 5, a detenção do policial militar João Marcelo Araújo Hermano, suspeito de matar a própria esposa, também policial, em Salvador.

Ele havia sido preso em flagrante após se apresentar espontaneamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de uma advogada, na sequência do crime ocorrido na tarde de sexta-feira, 3, no bairro do Barbalho.

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A vítima, a cabo da Polícia Militar Celeste Martins Oliveira do Nascimento, foi encontrada morta dentro do apartamento onde vivia com o suspeito, no Edifício Mirabeau Sampaio, em Salvador. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo enquanto estava no sofá da residência.

O local foi isolado por equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) até a chegada de peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e investigadores, que realizaram os levantamentos e a remoção do corpo.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) como feminicídio, com apuração das circunstâncias e da motivação do crime ainda em andamento.

Celeste e João Marcelo eram casados há dois anos e não tinham filhos. Ambos atuavam na área de inteligência da Polícia Militar, e a vítima também estava lotada na Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Em nota, a SSP-BA lamentou a morte da policial, classificou o caso como feminicídio e afirmou que trabalha para o esclarecimento do crime, reforçando o compromisso com o enfrentamento à violência de gênero e o repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher.

A Polícia Militar da Bahia também se manifestou, confirmou que o suspeito integra a corporação e declarou que acompanha o caso, adotando as medidas administrativas cabíveis enquanto as investigações seguem em andamento.