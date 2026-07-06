Suspeita de ataque a terreiro de candomblé é presa em Salvador

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O ataque a um terreiro de candomblé ocorrido no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, teve um novo desdobramento nesta segunda-feira, 6. A Polícia Civil da Bahia cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 45 anos, investigada pelos crimes de racismo religioso e dano qualificado.

A ação foi realizada no bairro da Pituba, onde os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão. Durante a operação, foram recolhidos dois aparelhos celulares, um notebook e agendas que passarão por análise para auxiliar no avanço das investigações.

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O caso aconteceu em 20 de janeiro de 2026, quando a fachada e o portão de entrada do espaço religioso foram pichados com inscrições de caráter discriminatório e ofensivo.

Segundo a Polícia Civil, a identificação da suspeita foi possível após a análise de imagens de videomonitoramento e da coleta de provas, que embasaram o pedido das medidas cautelares à Justiça.

Após passar pelos exames legais, a mulher permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem sendo conduzidas pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), para o completo esclarecimento dos fatos.