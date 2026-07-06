POLÍCIA
Número de baleados em assaltos reduz pela metade em Salvador e RMS
No Brasil, casos cresceram em 8% e chegaram a 259 vítimas em seis meses
Salvador e Região Metropolitana apresentaram a maior redução no número de vítimas em assaltos no Brasil, no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Foram contabilizados 34 atingidos, dos quais 14 morreram e 20 ficaram feridos.
A redução é de 51% em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 69 vítimas, 39 mortes e 30 feridos.
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Número cresceu no Brasil
Cerca de 259 pessoas foram baleadas durante assaltos nos 57 municípios das regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Belém, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.
O número de baleados equivale a quase 10 vítimas por semana, superando em 8% o mesmo período do ano passado.
Entre os 259 atingidos, 123 morreram e 136 ficaram feridos, enquanto em 2025, 240 pessoas foram baleadas, 118 morreram e 122 ficaram feridas.