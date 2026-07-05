Idoso morre após ser atingido por bala perdida no interior da Bahia

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Um tiroteio ocorrido na tarde do último sábado, 4, no bairro Caixa D’Água, em Jacobina, terminou com a morte de um idoso identificado por testemunhas como Antônio Paulo de Macedo. Ele foi atingido quando chegava em casa e, segundo as primeiras informações, pode ter sido vítima de uma bala perdida.

A dinâmica inicial aponta que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta com a intenção de executar um desafeto. Durante a ação, houve troca de disparos e Antônio acabou sendo baleado, não resistindo ao ferimento.

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A ocorrência mobilizou a 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após denúncias de tiros na Rua São Domingos. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. O espaço foi isolado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, outro homem foi localizado ferido nas proximidades. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola com dois carregadores, além de uma motocicleta com registro de furto e roubo. O suspeito foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.