Polícia prende homem foragido há 3 anos por tráfico na Rodoviária de Salvador

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Um homem que estava foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas foi localizado e preso na noite de sábado, 4, na Rodoviária de Salvador, após ser reconhecido pelo sistema de monitoramento facial utilizado pelas forças de segurança.

Identificado como Joilson dos Santos Sá, o suspeito era alvo de um mandado de prisão expedido em 2023 e era considerado foragido desde então.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após a identificação do investigado e realizaram a abordagem. Em seguida, ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde a ocorrência foi formalizada.

O homem permanece custodiado e deverá passar por audiência na segunda-feira, 6, permanecendo à disposição da Justiça.