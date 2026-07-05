POLÍCIA
Polícia prende homem foragido há 3 anos por tráfico na Rodoviária de Salvador
Suspeito de 56 anos foi identificado por sistema de reconhecimento facial
Um homem que estava foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas foi localizado e preso na noite de sábado, 4, na Rodoviária de Salvador, após ser reconhecido pelo sistema de monitoramento facial utilizado pelas forças de segurança.
Identificado como Joilson dos Santos Sá, o suspeito era alvo de um mandado de prisão expedido em 2023 e era considerado foragido desde então.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após a identificação do investigado e realizaram a abordagem. Em seguida, ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde a ocorrência foi formalizada.
O homem permanece custodiado e deverá passar por audiência na segunda-feira, 6, permanecendo à disposição da Justiça.