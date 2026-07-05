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Polícia prende homem foragido há 3 anos por tráfico na Rodoviária de Salvador

Suspeito de 56 anos foi identificado por sistema de reconhecimento facial

Luan Julião
Por
Caso segue sob responsabilidade da Justiça
Caso segue sob responsabilidade da Justiça - Foto: Joá Souza /GOVBA

Um homem que estava foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas foi localizado e preso na noite de sábado, 4, na Rodoviária de Salvador, após ser reconhecido pelo sistema de monitoramento facial utilizado pelas forças de segurança.

Identificado como Joilson dos Santos Sá, o suspeito era alvo de um mandado de prisão expedido em 2023 e era considerado foragido desde então.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após a identificação do investigado e realizaram a abordagem. Em seguida, ele foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde a ocorrência foi formalizada.

O homem permanece custodiado e deverá passar por audiência na segunda-feira, 6, permanecendo à disposição da Justiça.

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Tags

foragido da justiça monitoramento facial polícia militar Salvador tráfico de drogas

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