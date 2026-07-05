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Mais de 100 ampolas de Mounjaro são aprendidas em ônibus na Bahia

Ação ocorreu durante uma operação realizada no anel viário de Vitória da Conquista

Victoria Isabel
Por
Material foi encaminhado para a unidade policia
Material foi encaminhado para a unidade policia - Foto: Divulgação / Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia apreendeu, neste sábado, 4, uma carga com 124 ampolas de tirzepatida 15 mg, substância conhecida comercialmente como Mounjaro, durante uma operação no anel viário de Vitória da Conquista.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), após denúncia anônima indicando que o material estaria sendo transportado em um ônibus interestadual com destino à cidade.

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Durante a abordagem, os policiais localizaram uma caixa com o medicamento, que era transportado sem o acondicionamento e a refrigeração exigidos para sua conservação, contrariando as recomendações do fabricante.

Segundo a polícia, a entrada e comercialização da substância, usada no tratamento do diabetes tipo 2 e também procurada para emagrecimento, dependem de autorização de órgãos reguladores, e irregularidades podem configurar crime de contrabando e infrações sanitárias.

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O material foi apreendido e encaminhado para a unidade policial. O responsável pela carga não foi identificado no momento da abordagem, e apenas o motorista do ônibus prestou depoimento.

As investigações seguem para apurar a origem e o destino do medicamento, além de possíveis irregularidades no transporte e na comercialização. O material passará por perícia.

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Bahia Mounjaro Polícia Civil

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