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Mulher é detida após queimar mãos do filho como castigo

Criança apresentava bolhas e lesões compatíveis com queimaduras nas mãos

Luan Julião
Por
Mãe teria usado colher aquecida e alegou punição após suposto furto
Mãe teria usado colher aquecida e alegou punição após suposto furto - Foto: Divulgação | PMSE

Uma denúncia envolvendo agressão a uma criança mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar na zona rural de Barra do Chumbado, em Sooretama, no Espírito Santo, no Espírito Santo, no sábado, 4. No centro do caso está uma mulher de 25 anos, suspeita de ter provocado queimaduras no próprio filho, de 10 anos.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos por uma conselheira tutelar, que já acompanhava a ocorrência e confirmou as informações repassadas na denúncia.

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No local, a situação do menino chamou atenção dos agentes: ele apresentava bolhas e ferimentos nas palmas das mãos, compatíveis com queimaduras.

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Diante da apuração inicial, a mãe acabou admitindo a autoria das lesões. Ela relatou ter utilizado uma colher aquecida para queimar as mãos da criança, afirmando que a ação teria sido uma forma de punição após um suposto episódio de furto.

Após a confissão, a mulher foi levada à 16ª Delegacia Regional.

A Polícia Civil informou que ela chegou a ser ouvida, mas acabou liberada. Segundo a corporação, não havia naquele momento elementos suficientes para a manutenção da prisão em flagrante.

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Tags

agressão infantil Conselho tutelar justiça infantil polícia militar

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