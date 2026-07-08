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VÍDEO: Trio é preso por furto de cabos elétricos em Salvador

Diligências ocorreram nas regiões da Vasco da Gama, Ogunjá e Garibaldi

Luiza Nascimento
Por
Furto de cabos em Salvador
Furto de cabos em Salvador - Foto: Divulgação

Três homens foram presos, na noite desta terça-feira, 7, por suspeita de furto de fios da rede elétrica de Salvador. O trio foi localizado durante diligências da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS) realizadas nos bairros Vasco da Gama, Ogunjá e Garibaldi.

Os indivíduos foram vistos em atitude suspeita transportando diversos materiais e, em meio aos objetos, foram encontrados os fios de cobre. Com a situação, agentes questionaram a procedência do material.

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Em seguida, eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

​A ação contou com a atuação integrada de viaturas da Diretoria de Ações de Prevenção à Violência, do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e da Rondas da Capital (Rondac).

Segundo a Guarda Civil Municipal, equipes vêm intensificando o patrulhamento e as ações preventivas em pontos estratégicos de Salvador, com o intuito de coibir crimes do tipo de crime, que causam prejuízos à população e impactam na prestação de serviços essenciais.

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Furto de cabos cresce 18% em Salvador

O furto de cabos e equipamentos da iluminação pública segue em alta em Salvador. Dados da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), divulgados no mês de março, apontam um crescimento de cerca de 18% nas ocorrências entre os três primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2025.

Até aquele momento, o valor gasto com a reposição de materiais já ultrapassava R$ 902 mil. Em 2025, o prejuízo total com furtos e atos de vandalismo na rede de iluminação pública chegou a quase R$ 5 milhões.

As regiões mais afetadas seguem concentradas em:

  • Itapuã;
  • Dique do Tororó;
  • Jardim das Margaridas;
  • Brotas;
  • Valéria;
  • Nova Brasília;
  • Uruguai;
  • Engenho Velho de Brotas;
  • Pituba.

Vale lembrar que no dia 18 de março, um homem morreu na Avenida Vasco da Gama, após sofrer uma descaga elétrica ao tentar furtar fios de um poste.

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prisão Rede elétrica segurança pública

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