POLÍCIA
VÍDEO: Trio é preso por furto de cabos elétricos em Salvador
Diligências ocorreram nas regiões da Vasco da Gama, Ogunjá e Garibaldi
Três homens foram presos, na noite desta terça-feira, 7, por suspeita de furto de fios da rede elétrica de Salvador. O trio foi localizado durante diligências da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS) realizadas nos bairros Vasco da Gama, Ogunjá e Garibaldi.
Os indivíduos foram vistos em atitude suspeita transportando diversos materiais e, em meio aos objetos, foram encontrados os fios de cobre. Com a situação, agentes questionaram a procedência do material.
Em seguida, eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.
A ação contou com a atuação integrada de viaturas da Diretoria de Ações de Prevenção à Violência, do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e da Rondas da Capital (Rondac).
Segundo a Guarda Civil Municipal, equipes vêm intensificando o patrulhamento e as ações preventivas em pontos estratégicos de Salvador, com o intuito de coibir crimes do tipo de crime, que causam prejuízos à população e impactam na prestação de serviços essenciais.
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Furto de cabos cresce 18% em Salvador
O furto de cabos e equipamentos da iluminação pública segue em alta em Salvador. Dados da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), divulgados no mês de março, apontam um crescimento de cerca de 18% nas ocorrências entre os três primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2025.
Até aquele momento, o valor gasto com a reposição de materiais já ultrapassava R$ 902 mil. Em 2025, o prejuízo total com furtos e atos de vandalismo na rede de iluminação pública chegou a quase R$ 5 milhões.
As regiões mais afetadas seguem concentradas em:
- Itapuã;
- Dique do Tororó;
- Jardim das Margaridas;
- Brotas;
- Valéria;
- Nova Brasília;
- Uruguai;
- Engenho Velho de Brotas;
- Pituba.
Vale lembrar que no dia 18 de março, um homem morreu na Avenida Vasco da Gama, após sofrer uma descaga elétrica ao tentar furtar fios de um poste.