Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Reconhecimento Facial: sistema alcança 1.400 foragidos na Bahia

Última prisão aconteceu na cidade de Vitória da Conquista

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Reconhecimento Facial: sistema alcança 1.400 foragidos na Bahia
Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Mil e quatrocentros foragidos da Justiça foram alcançados atavés do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em pouco mais de seis meses de 2026. A marca foi contabilizada após a identificação de um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Vitória da Conquista.

Segundo a SSP, câmeras de videomonitoramento emitiram um alerta indicando a presença do suspeito, que possuía mandado de prisão definitiva.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Equipes da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), realizaram a abordagem e conduziram o suspeito ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).

Leia Também:

FEMINICÍDIO

Mulher é morta em via pública em Salvador; ex é suspeito
Mulher é morta em via pública em Salvador; ex é suspeito imagem

URGENTE!

Polícia Federal faz nova busca por armas na casa de Bolsonaro
Polícia Federal faz nova busca por armas na casa de Bolsonaro imagem

OPERAÇÃO REBOJO

PF realiza operação contra tráfico na Bahia e em outros 13 estados
PF realiza operação contra tráfico na Bahia e em outros 13 estados imagem

O Sistema é empregado diariamente na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador e em cidades do interior do estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

foragidos reconhecimento facial ssp

Relacionadas

Mais lidas