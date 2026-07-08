POLÍCIA
Reconhecimento Facial: sistema alcança 1.400 foragidos na Bahia
Última prisão aconteceu na cidade de Vitória da Conquista
Mil e quatrocentros foragidos da Justiça foram alcançados atavés do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em pouco mais de seis meses de 2026. A marca foi contabilizada após a identificação de um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Vitória da Conquista.
Segundo a SSP, câmeras de videomonitoramento emitiram um alerta indicando a presença do suspeito, que possuía mandado de prisão definitiva.
Equipes da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), realizaram a abordagem e conduziram o suspeito ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).
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O Sistema é empregado diariamente na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador e em cidades do interior do estado.