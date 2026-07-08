Comerciante colombiana é achada morta dois dias após desaparecer na Bahia

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O desaparecimento da comerciante colombiana Ana Zeinef Martinez Morales terminou de forma trágica nesta quarta-feira, 8. A jovem, de 28 anos, foi encontrada morta em Itabuna, no sul da Bahia, dois dias depois de ter sido vista pela última vez. O corpo apresentava ferimentos provocados por objeto perfurocortante e foi localizado na Avenida Pedro Jorge, no bairro Pedro Jerônimo.

Embora a confirmação oficial ainda dependa dos exames do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Polícia Civil informou que a vítima já foi formalmente identificada. Uma amiga também reconheceu o corpo no local.

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Motocicleta foi encontrada antes do corpo

Ana morava no bairro São Caetano e conforme informações preliminares, desapareceu na segunda-feira, 6, após almoçar com uma amiga na região central de Itabuna. Sem conseguir contato com a comerciante, familiares procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência.

Durante as buscas, a motocicleta usada por ela foi encontrada abandonada no bairro Pedro Jerônimo. Segundo informações da investigação, o veículo possui sistema de rastreamento e registrou deslocamentos antes de ser localizado.

Quando o corpo foi encontrado, a vítima não portava documentos e estava enrolada em um colchão deixado na rua.