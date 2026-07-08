POLÍCIA
Espingarda registrada no nome de Bolsonaro é apreendida pela PF
Nove das dez armas registradas em nome do ex-presidente já estão em posse da PF
Uma espingarda registrada em nome de Jair Bolsonaro (PL) foi apreendida nesta quarta-feira, 8, por investigadores da Polícia Federal (PF). A arma, uma Maestro Arms Company calibre .12, estava na casa de um proprietário de uma fábrica de armamentos e seria um presente ao ex-presidente, mas não chegou a ser entregue a ele.
Informações da jornalista Manoela Alcântara apontam que o homem procurou a delegacia da PF em Cachoeirinha do Sul (RS) para informar que estava com o armamento em sua casa. Como se tratava de uma arma de alto calibre, ele não poderia transportá-la até a delegacia, de modo que os investigadores precisaram ir até o local para fazer a apreensão.
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Com a apreensão, nove das dez armas registradas em nome de Bolsonaro já estão em posse da PF, com exceção da pistola Glock, a mesma apreendida com um agente que faz a segurança da casa do ex-presidente. Essa arma, segundo a defesa do ex-presidente, está com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
Saiba quais armas estão em posse da PF:
- Pistola Forjas Taurus, calibre .380 Automatic (permitido);
- Pistola Forjas Taurus, calibre .40 Smith & Wesson (restrito);
- Carabina/Fuzil Springfield Armory, calibre 7,62×51 mm (restrito);
- Espingarda Typhoon, calibre 12 GA (restrito);
- Pistola Arex, calibre 9×19 mm Parabellum (restrito);
- Pistola SIG-Sauer, calibre 9×19 mm Parabellum (restrito);
- Espingarda Maestro Arms Company, calibre 12 GA (permitido);
- Carabina/Fuzil Caracal, calibre 5,56×45 mm;
- Pistola Caracal, calibre 9×19 mm Parabellum.
Busca e apreensão
Jair Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo da diligência era localizar armas na casa do ex-presidente após divergências sobre o paradeiro dos armamentos.
Nenhuma arma foi encontrada na residência do ex-presidente.