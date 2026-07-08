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POLÍCIA

Espingarda registrada no nome de Bolsonaro é apreendida pela PF

Nove das dez armas registradas em nome do ex-presidente já estão em posse da PF

Gustavo Nascimento
Por
Bolsonaro defende abertamente uma política armamentista
Bolsonaro defende abertamente uma política armamentista - Foto: Carolina Antunes | PR

Uma espingarda registrada em nome de Jair Bolsonaro (PL) foi apreendida nesta quarta-feira, 8, por investigadores da Polícia Federal (PF). A arma, uma Maestro Arms Company calibre .12, estava na casa de um proprietário de uma fábrica de armamentos e seria um presente ao ex-presidente, mas não chegou a ser entregue a ele.

Informações da jornalista Manoela Alcântara apontam que o homem procurou a delegacia da PF em Cachoeirinha do Sul (RS) para informar que estava com o armamento em sua casa. Como se tratava de uma arma de alto calibre, ele não poderia transportá-la até a delegacia, de modo que os investigadores precisaram ir até o local para fazer a apreensão.

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Com a apreensão, nove das dez armas registradas em nome de Bolsonaro já estão em posse da PF, com exceção da pistola Glock, a mesma apreendida com um agente que faz a segurança da casa do ex-presidente. Essa arma, segundo a defesa do ex-presidente, está com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Saiba quais armas estão em posse da PF:

  1. Pistola Forjas Taurus, calibre .380 Automatic (permitido);
  2. Pistola Forjas Taurus, calibre .40 Smith & Wesson (restrito);
  3. Carabina/Fuzil Springfield Armory, calibre 7,62×51 mm (restrito);
  4. Espingarda Typhoon, calibre 12 GA (restrito);
  5. Pistola Arex, calibre 9×19 mm Parabellum (restrito);
  6. Pistola SIG-Sauer, calibre 9×19 mm Parabellum (restrito);
  7. Espingarda Maestro Arms Company, calibre 12 GA (permitido);
  8. Carabina/Fuzil Caracal, calibre 5,56×45 mm;
  9. Pistola Caracal, calibre 9×19 mm Parabellum.

Busca e apreensão

Jair Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo da diligência era localizar armas na casa do ex-presidente após divergências sobre o paradeiro dos armamentos.

Nenhuma arma foi encontrada na residência do ex-presidente.

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apreensão arma Bolsonaro Notícia polícia federal

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