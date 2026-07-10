Corpo de empresária e influencer é encontrado carbonizado na Bahia

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A empresária e influecer Jaqueline Souza foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira, 10, no povoado Retiro de Fora, no município de Aporá, na região centro-norte da Bahia. O corpo dela foi localizado carbonizado dentro do próprio veículo.

Segundo informações preliminares, ela desapareceu na quinta-feira, 9, após seguir em direção a uma academia, na cidade de Inhambupe, onde morava.

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Jaqueline era proprietária de um salão de beleza e também atuava como professora. O desaparecimento dela havia mobilizado familiares, amigos e moradores da região, que acompanhavam as buscas desde que ela deixou de dar notícias.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar a autoria e estabelecer motivação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.