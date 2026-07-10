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MISTÉRIO

Corpo de empresária e influencer é encontrado carbonizado na Bahia

Vítima foi localizada dentro do próprio veículo, nesta sexta-feira, 10

Andrêzza Moura
Por
Jaqueline desapareceu na quinta-feira, 9, em Inhambupe, onde morava
Jaqueline desapareceu na quinta-feira, 9, em Inhambupe, onde morava - Foto: Reprodução/ montagem Redes Sociais

A empresária e influecer Jaqueline Souza foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira, 10, no povoado Retiro de Fora, no município de Aporá, na região centro-norte da Bahia. O corpo dela foi localizado carbonizado dentro do próprio veículo.

Segundo informações preliminares, ela desapareceu na quinta-feira, 9, após seguir em direção a uma academia, na cidade de Inhambupe, onde morava.

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Jaqueline era proprietária de um salão de beleza e também atuava como professora. O desaparecimento dela havia mobilizado familiares, amigos e moradores da região, que acompanhavam as buscas desde que ela deixou de dar notícias.

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O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar a autoria e estabelecer motivação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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carbonizada empresária assassinada mulher carbonizada

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