Mãe é presa suspeita de contribuir para o estupro da filha na Bahia

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Uma mulher, de 31 anos, suspeita de contribuir para o abuso sexual contra a própria filha, uma criança de 9 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira, 10, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. Ela foi detida por força de mandado de prisão preventiva.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher, que foi presa no bairro Muchila, recebia dinheiro para permitir a prática do crime, ocorrido no município de Valença. Os abusos tiveram início em janeiro deste ano.

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A polícia aponta que os estupros eram praticados por um homem, de 56. Ele foi preso no dia 25 de junho último, na localidade Jiquiriça, zona rural de Valença. Além de estupro de vulnerável, o homem vai responder por tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

Após ser presa por investigadores do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sertão), a mulher foi conduzida à Central de Flagrantes (Cenflag), onde permanece à disposição da Justiça.

A ação contou com apoio dos agentes do Núcleo de Inteligência da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença). A Polícia Civil apura se houve a participação de outras pessoas.