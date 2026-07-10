Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta sexta-feira, 10, um homem, de 47 anos, condenado por estupro de vulnerável no município de Igaporã, no sudoeste do estado.

Ele foi localizado e detido após o cumprimento de um mandado judicial, expedido para dar início à execução da pena definitiva de 13 anos e seis meses de prisão, em regime fechado.

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O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Igaporã, após o processo transitar em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos pela defesa.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 2018 e teve como vítima a enteada do condenado, que, na época, tinha 13 anos.

Equipes da Delegacia Territorial de Igaporã encontraram o homem na região central da cidade durante diligências para cumprimento da ordem judicial.

Após a abordagem, ele foi encaminhado à unidade policial, onde segue à disposição da Justiça e será encaminhado para iniciar o cumprimento da pena.