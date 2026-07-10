Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CONDENAÇÃO JUDICIAL

Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável na Bahia

Homem, de 47 anos, vai cumprir pena de 13 anos de prisão

Andrêzza Moura
Por
Homem segue à disposição da Justiça
Homem segue à disposição da Justiça - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta sexta-feira, 10, um homem, de 47 anos, condenado por estupro de vulnerável no município de Igaporã, no sudoeste do estado.

Ele foi localizado e detido após o cumprimento de um mandado judicial, expedido para dar início à execução da pena definitiva de 13 anos e seis meses de prisão, em regime fechado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Igaporã, após o processo transitar em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos pela defesa.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 2018 e teve como vítima a enteada do condenado, que, na época, tinha 13 anos.

Equipes da Delegacia Territorial de Igaporã encontraram o homem na região central da cidade durante diligências para cumprimento da ordem judicial.

Leia Também:

CONDENADA

Idosa é condenada a 15 anos por atropelar e matar companheiro na Bahia
Idosa é condenada a 15 anos por atropelar e matar companheiro na Bahia imagem

POLÍCIA

Motociclista é preso após tentar furar blitz e agredir guarda municipal em Salvador
Motociclista é preso após tentar furar blitz e agredir guarda municipal em Salvador imagem

SINTONIA DE GRAVATA

OAB-BA solicita prisão domiciliar para advogados detidos em operação na Bahia
OAB-BA solicita prisão domiciliar para advogados detidos em operação na Bahia imagem

Após a abordagem, ele foi encaminhado à unidade policial, onde segue à disposição da Justiça e será encaminhado para iniciar o cumprimento da pena.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas