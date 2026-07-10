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Motociclista é preso após tentar furar blitz e agredir guarda municipal em Salvador

Guarda Civil Municipal afirma que suspeito tentou furar blitz, resistiu à abordagem e foi detido

Luan Julião
Por
Patrulha da GCM pelas ruas de Salvador (ilustração)
Patrulha da GCM pelas ruas de Salvador (ilustração) - Foto: Divulgação | GCM

Um motociclista foi preso nesta sexta-feira, 10, após tentar atravessar um bloqueio de fiscalização e agredir um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma operação de combate ao transporte clandestino na região do Terminal de São Joaquim, onde funciona o sistema Ferry-Boat, em Salvador.

Confusão durante abordagem

De acordo com a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Mobilidade (Semob), o condutor tentou passar pelo bloqueio montado pelas equipes, mas acabou sendo interceptado pelos agentes.

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Durante a abordagem, o motociclista se recusou a apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o documento do veículo. Ainda segundo os órgãos municipais, ele também tentou impedir que a motocicleta fosse apreendida.

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No momento da fiscalização, o homem deu um soco em um guarda civil municipal. O agente conseguiu conter o agressor, que foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram adotadas.

Moto foi apreendida

A motocicleta utilizada pelo condutor foi removida e encaminhada ao pátio.

Em nota, a GCM e a Semob afirmaram que as operações de combate ao transporte clandestino têm como objetivo reforçar a segurança dos passageiros e impedir que veículos em situação irregular sejam utilizados para a prestação do serviço de transporte público na capital baiana.

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Tags

agressão fiscalização Guarda Civil Municipal moto Salvador transporte clandestino

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