Mulher é indiciada após enviar corpo de cachorro para gabinete de vereadora

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Um episódio que chocou moradores de Novo Hamburgo (RS) e ganhou repercussão nacional teve um novo desdobramento nesta quinta-feira, 9. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito sobre o envio do corpo de um cachorro ao gabinete da vereadora Andreza da Rosa e responsabilizou uma mulher de 64 anos pelo caso.

Ela foi indiciada por injúria real, maus-tratos qualificados contra animal, além de crimes ambientais relacionados ao descarte e ao transporte irregular da carcaça. A investigação, porém, descartou o crime de ameaça.

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Protesto motivou envio da caixa

Segundo o delegado Rafael Sauthier, as provas apontam que a suspeita decidiu encaminhar o corpo do cachorro como forma de protesto. Ela atribui ao poder público a falta de medidas em relação aos cães comunitários que circulam na região onde mora.

Durante o depoimento, a mulher afirmou que esses animais já haviam atacado e matado outro cachorro pertencente a uma vizinha. Apesar da alegação, a Prefeitura de Novo Hamburgo e a própria vereadora informaram à Polícia Civil que não existiam registros anteriores de reclamações ou protocolos sobre esse tipo de ocorrência.

Por esse motivo, os investigadores entenderam que a intenção da mulher era manifestar indignação, e não intimidar a parlamentar.

Cachorro morreu após ataque

As investigações revelaram que o cachorro enviado na caixa pertencia à própria suspeita. O animal, um pinscher, foi atacado por cães comunitários enquanto fazia um passeio no último sábado.

Após o ataque, a tutora disse que limpou os ferimentos e deu dipirona ao cachorro. Ela também alegou não ter levado o animal a uma clínica veterinária por enfrentar dificuldades financeiras depois de despesas recentes com a própria saúde.

O cão morreu na madrugada entre domingo, 5 e segunda-feira, 6.

Motorista não sabia o que transportava

Na manhã de segunda-feira, a mulher contratou um motorista por aplicativo para entregar uma caixa de papelão na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo.

Conforme a Polícia Civil, o profissional desconhecia completamente o conteúdo da encomenda e apenas realizou a corrida solicitada, sem qualquer envolvimento no caso.

A destinatária da caixa era a vereadora Andreza da Rosa, conhecida pela atuação em defesa da causa animal.

O caso veio à tona depois que a parlamentar registrou ocorrência e publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que recebeu a encomenda. Antes de abrir a embalagem, ela acreditava que havia recebido um presente em reconhecimento ao trabalho realizado, já que a caixa trazia a mensagem: "Carinho para proteger os animais. Obrigado".

Ao abrir o pacote, encontrou o corpo do cachorro.