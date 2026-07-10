Ginecologista é preso suspeito de gravar consulta com câmera em óculos

O médico ginecologista Hosaná Pereira de Santana foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 10, suspeito de gravar uma consulta utilizando óculos com câmera escondida na Clínica da Família, no bairro da Vila Laura, em Salvador.



De acordo com informações iniciais, o equipamento teria sido usado para registrar imagens das pacientes sem autorização durante os atendimentos.



A suspeita surgiu quando uma das pacientes notou que os óculos utilizados pelo médico possuíam um dispositivo eletrônico. Ela conseguiu filmar o equipamento e, em seguida, procurou familiares para denunciar o caso.

Após a denúncia, o médico foi abordado e acabou preso em flagrante.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Clínica suspende atendimentos do profissional

Após a repercussão do caso, a Clínica da Família Sociedade Simples Ltda. divulgou uma nota informando que determinou a suspensão imediata de todos os atendimentos realizados pelo médico em suas dependências, em caráter preventivo, até a conclusão das investigações.

“A instituição repudia de forma veemente qualquer conduta que viole a dignidade, a intimidade, a privacidade ou os direitos de suas pacientes”, declarou a clínica.

A nota também esclarece que o médico não integra o quadro societário da empresa, atuando apenas como profissional que realizava atendimentos nas instalações da unidade, sem vínculo de gestão ou administração. Veja a nota na íntegra ao final da matéria.

Investigação deve apurar alcance das gravações

As autoridades irão analisar o equipamento apreendido para verificar a extensão das gravações e identificar se outras pacientes também tiveram consultas registradas sem consentimento.

A clínica afirmou que permanece à disposição da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário para fornecer informações e documentos que venham a ser requisitados.

Em respeito à paciente envolvida e ao andamento das investigações, a clínica disse que não comentará detalhes específicos do caso enquanto o inquérito estiver em curso.

Confira a nota na íntegra da Clínica da Família:

"A Clínica da Família Sociedade Simples Ltda. informa que foi surpreendida com a notícia envolvendo um médico que realizava atendimentos em suas dependências, divulgada nesta sexta-feira (10), e recebe os fatos com absoluta seriedade, indignação e profunda preocupação.

A instituição repudia de forma veemente qualquer conduta que viole a dignidade, a intimidade, a privacidade ou os direitos de suas pacientes. Tais valores são inegociáveis e norteiam a atuação da Clínica desde a sua fundação, sendo a ética, o respeito às mulheres e a excelência no atendimento os pilares de sua atividade.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Clínica adotou imediatamente as medidas administrativas cabíveis, determinando a suspensão de todos os atendimentos realizados pelo profissional em suas dependências, medida de caráter preventivo, até a completa elucidação dos acontecimentos pelas autoridades competentes.

A Clínica esclarece, ainda, que o médico mencionado na reportagem não integra o quadro societário da instituição, atuando apenas como profissional que realizava atendimentos em suas instalações, não possuindo qualquer vínculo de gestão ou administração da empresa.

A instituição permanece inteiramente à disposição das autoridades policiais, do Ministério Público e do Poder Judiciário para colaborar com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos que venham a ser regularmente requisitados, contribuindo para o completo esclarecimento dos fatos.

A Clínica da Família Sociedade Simples Ltda.ressalta que possui rigorosos protocolos internos de ética, segurança, confidencialidade e proteção às pacientes, observando as normas legais que regem a atividade médica e hospitalar.

Eventual conduta individual praticada por qualquer profissional, caso confirmada pelas autoridades competentes, não representa, não reflete e tampouco se confunde com os princípios, valores e práticas institucionais da Clínica, que sempre pautou sua atuação pelo respeito à dignidade humana e à integridade de suas pacientes.

Em respeito à paciente envolvida, às demais pacientes atendidas pela instituição e ao devido processo legal, a Clínica não fará manifestações sobre circunstâncias específicas do caso enquanto perdurarem as investigações, preservando o sigilo necessário e a atuação dos órgãos competentes.

Por fim, a Clínica da Família Sociedade Simples Ltda.manifesta sua solidariedade à paciente envolvida e reafirma seu compromisso permanente com a promoção de um ambiente seguro, ético, acolhedor e de absoluta confiança para todas as mulheres que buscam seus serviços".