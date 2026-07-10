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SALVADOR

Ginecologista é preso suspeito de gravar consulta com câmera em óculos

Equipamento teria sido usado para registrar imagens das pacientes sem autorização

Isabela Cardoso
Por
Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila Laura
Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila Laura - Foto: Reprodução | Google Street View

O médico ginecologista Hosaná Pereira de Santana foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 10, suspeito de gravar uma consulta utilizando óculos com câmera escondida na Clínica da Família, no bairro da Vila Laura, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, o equipamento teria sido usado para registrar imagens das pacientes sem autorização durante os atendimentos.

A suspeita surgiu quando uma das pacientes notou que os óculos utilizados pelo médico possuíam um dispositivo eletrônico. Ela conseguiu filmar o equipamento e, em seguida, procurou familiares para denunciar o caso.

Após a denúncia, o médico foi abordado e acabou preso em flagrante.

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Clínica suspende atendimentos do profissional

Após a repercussão do caso, a Clínica da Família Sociedade Simples Ltda. divulgou uma nota informando que determinou a suspensão imediata de todos os atendimentos realizados pelo médico em suas dependências, em caráter preventivo, até a conclusão das investigações.

“A instituição repudia de forma veemente qualquer conduta que viole a dignidade, a intimidade, a privacidade ou os direitos de suas pacientes”, declarou a clínica.

A nota também esclarece que o médico não integra o quadro societário da empresa, atuando apenas como profissional que realizava atendimentos nas instalações da unidade, sem vínculo de gestão ou administração. Veja a nota na íntegra ao final da matéria.

Investigação deve apurar alcance das gravações

As autoridades irão analisar o equipamento apreendido para verificar a extensão das gravações e identificar se outras pacientes também tiveram consultas registradas sem consentimento.

A clínica afirmou que permanece à disposição da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário para fornecer informações e documentos que venham a ser requisitados.

Em respeito à paciente envolvida e ao andamento das investigações, a clínica disse que não comentará detalhes específicos do caso enquanto o inquérito estiver em curso.

Confira a nota na íntegra da Clínica da Família:

"A Clínica da Família Sociedade Simples Ltda. informa que foi surpreendida com a notícia envolvendo um médico que realizava atendimentos em suas dependências, divulgada nesta sexta-feira (10), e recebe os fatos com absoluta seriedade, indignação e profunda preocupação.

A instituição repudia de forma veemente qualquer conduta que viole a dignidade, a intimidade, a privacidade ou os direitos de suas pacientes. Tais valores são inegociáveis e norteiam a atuação da Clínica desde a sua fundação, sendo a ética, o respeito às mulheres e a excelência no atendimento os pilares de sua atividade.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Clínica adotou imediatamente as medidas administrativas cabíveis, determinando a suspensão de todos os atendimentos realizados pelo profissional em suas dependências, medida de caráter preventivo, até a completa elucidação dos acontecimentos pelas autoridades competentes.

A Clínica esclarece, ainda, que o médico mencionado na reportagem não integra o quadro societário da instituição, atuando apenas como profissional que realizava atendimentos em suas instalações, não possuindo qualquer vínculo de gestão ou administração da empresa.

A instituição permanece inteiramente à disposição das autoridades policiais, do Ministério Público e do Poder Judiciário para colaborar com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos que venham a ser regularmente requisitados, contribuindo para o completo esclarecimento dos fatos.

A Clínica da Família Sociedade Simples Ltda.ressalta que possui rigorosos protocolos internos de ética, segurança, confidencialidade e proteção às pacientes, observando as normas legais que regem a atividade médica e hospitalar.

Eventual conduta individual praticada por qualquer profissional, caso confirmada pelas autoridades competentes, não representa, não reflete e tampouco se confunde com os princípios, valores e práticas institucionais da Clínica, que sempre pautou sua atuação pelo respeito à dignidade humana e à integridade de suas pacientes.

Em respeito à paciente envolvida, às demais pacientes atendidas pela instituição e ao devido processo legal, a Clínica não fará manifestações sobre circunstâncias específicas do caso enquanto perdurarem as investigações, preservando o sigilo necessário e a atuação dos órgãos competentes.

Por fim, a Clínica da Família Sociedade Simples Ltda.manifesta sua solidariedade à paciente envolvida e reafirma seu compromisso permanente com a promoção de um ambiente seguro, ético, acolhedor e de absoluta confiança para todas as mulheres que buscam seus serviços".

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Tags

câmera escondida ginecologista Polícia

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