Médico preso por importunação sexual durante consulta em Salvador é solto

O médico preso em flagrante após ser denunciado por uma paciente de 18 anos por suspeita de importunação sexual durante uma consulta em Salvador, foi solto após decisão da audiência de custódia realizada na quinta-feira, 9, na 3ª Vara das Garantias de Salvador.

O ortopedista Alexandre El-Sarli, de 49 anos, foi detido na noite de terça-feira, 7, na Unidade de Emergência de Pirajá, após a jovem relatar ter sido vítima de investidas de cunho sexual enquanto estava sozinha com ele em um consultório.

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De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia, o autuado responderá ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. As medidas foram impostas não foram detalhadas.

Segundo apuração do portal A TARDE, ele já havia sido alvo de outra denúncia pelo mesmo crime. Na ocasião, o registro foi feito por outra paciente. No entanto, segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), não há denúncias registradas no órgão contra o médico.

Relembre a prisão

A denúncia que resultou na prisão do ortopedista foi feita por uma jovem de 18 anos. Ela havia procurado a Unidade de Emergência de Pirajá para uma consulta de acompanhamento após sofrer uma fratura em um dos dedos da mão.

O atendimento foi realizado pelo mesmo médico que já havia acompanhado a paciente anteriormente.

Segundo a jovem, que preferiu não se identificar, além de fazer comentários de cunho sexual, o médico teria a abraçado por trás, abaixado a calça dela e encostado o corpo nela sem consentimento enquanto os dois estavam sozinhos.

De acordo com a denúncia, antes da suposta investida contra a paciente, o ortopedista teria trancado a porta do consultório e pedido que ela retirasse parte da roupa. A justificativa apresentada seria a necessidade de realizar um exame para investigar uma possível escoliose.

Paciente entrou três vezes no quarto

Durante o atendimento, o médico também solicitou que a jovem realizasse uma série de exames. Somente na terça-feira, foram três entradas e saídas do consultório.

Segundo o relato da paciente, a suposta importunação sexual aconteceu na última vez em que ela retornou ao local.

"Nessa terceira vez que eu retornei, ele levantou, foi até a porta, trancou e pediu para eu levantar a blusa para analisar as costas, investigar melhor. Eu levantei somente até a altura dos seios e ele ficou falando que era para levantar mais. Ele próprio colocou a mão e levantou um pouco mais. Eu fiquei meio acanhada por mostrar minhas partes íntimas e ele veio com um papo de que não precisava ficar com vergonha, que estava ali para me ajudar", afirmou em entrevoista à TV Bahia.

Médico negou as acusações

Após ser preso, Alexandre El-Sarli foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para quinta-feira, 9.

Em depoimento à polícia, o médico negou as acusações. Segundo a delegada responsável pelo caso, ele afirmou que realizou um procedimento de praxe e disse ter ficado surpreso com a reação da paciente.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.