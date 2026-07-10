Paciente é morto a tiros dentro de policlínica na Bahia

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Um paciente foi morto a tiros dentro da Policlínica do George Américo, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, nesta quinta-feira, 9. Informações preliminares apontam que a vítima estava na recepção aguardando atendimento, quando foi surpreendida pelos suspeitos armados.

O homem teria sido arrastado para a área externa e, próximo ao portão de acesso, foi morto. A situação provocou correria e gritaria entre outros pacientes e funcionários do local.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 65ª CIPM foram acionados em razão de uma pessoa encontrada caída ao solo, sem sinais vitais, ferida por disparos de arma de fogo.

No local, os policiais constataram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.

Prefeitura lamenta ocorrido

Em nota, a Prefeitura de Feira de Santana lamentou o ocorrido, afirmando que assim que tomou conhecimento da situação, a Guarda Municipal foi até o local, mobilizando viaturas para o local.

No entanto, ao chegar, a equipe constatou que o fato já havia ocorrido e realizando o isolamento da área, a coleta de informações preliminares e o repasse do caso às autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

A Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (Seprev), por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), também colocou à disposição das autoridades policiais as imagens registradas pelas câmeras de videomonitoramento da região, com o objetivo de auxiliar nas investigações.

"A Prefeitura de Feira de Santana reafirma sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima e ressalta que seguirá colaborando com os órgãos de segurança pública para o esclarecimento do caso", disse a gestão.