Quatro suspeitos morrem durante troca de tiros com a Rondesp em Salvador

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Quatro homens morreram e um foi preso durante uma ação policial realizada na manhã desta quinta-feira, 9, no bairro de São Caetano, em Salvador. Sete armas foram apreendidas na ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes do Batalhão de Policiamento Tático Rondesp BTS (Baía de Todos-os-Santos) foram até a região após receberem uma denúncia sobre a presença de homens armados.

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Durante as diligências, segundo a corporação, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Após os disparos, quatro suspeitos foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram.

Prisão

Ainda conforme a PM, um quinto homem se rendeu e foi preso. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para onde também foram levados os materiais apreendidos durante a ação.

Ao todo, sete armas foram apreendidas, entre elas uma submetralhadora e uma carabina. Os policiais também encontraram carregadores, munições, um dispositivo de eletrochoque, um coldre e um rádio comunicador.