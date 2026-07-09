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Mulher morre em propriedade rural e polícia investiga possível ataque de vaca

Vítima apresentava escoriações, hematomas e outras lesões pelo corpo quando foi encontrada

Luan Julião
Por
Maria Lucineide Lopes Furtado
Maria Lucineide Lopes Furtado - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A morte de uma mulher de 46 anos em uma propriedade rural de Conceição, no Sertão da Paraíba, está sendo investigada pela Polícia Civil. A principal linha de apuração indica que a vítima, identificada como Maria Lucineide Lopes Furtado, pode ter sido atacada por uma vaca que havia parido recentemente.

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira, 8, no Sítio Salgadinho, na zona rural do município. A mulher foi localizada já sem vida nas proximidades do curral da fazenda.

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Quem encontrou Maria Lucineide foram pessoas que passavam de motocicleta pela estrada em frente à propriedade. Ao perceberem que ela estava caída no chão, os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Quando a equipe médica chegou ao local, apenas confirmou o óbito. A vítima apresentava vários sinais de violência, entre eles escoriações, hematomas, sangramento e outras lesões espalhadas pelo corpo.

Embora a suspeita inicial seja de um ataque provocado pelo animal, a Polícia Civil informou que somente os exames realizados pela perícia poderão confirmar o que causou a morte da mulher.

Após o isolamento da área, equipes do Instituto de Polícia Científica (IPC) e da Polícia Civil realizaram os procedimentos periciais na propriedade para esclarecer as circunstâncias do caso.

Em nota, a corporação informou que os laudos periciais já foram solicitados e que os resultados devem ser concluídos nos próximos dias.

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Tags

ataque de animal Conceição Paraíba Morte vaca

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