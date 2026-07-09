Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Diagnóstico não é sentença: saiba como tratar insuficiência cardíaca

O portal A TARDE conversou com uma cardiologista que explicou como manter a qualidade de vida

Luiza Nascimento
Por
Insuficiência cardíaca
Insuficiência cardíaca - Foto: Ilustrativa | Freepik

Receber o diagnóstico de insuficiência cardíaca pode assustar, mas a condição está longe de representar uma sentença, principalmente com os avanços da medicina e estudos voltados à descoberta e tratamento. Cada vez mais, pacientes conseguem controlar a doença, reduzir internações e manter a qualidade de vida.

No Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca, celebrado nesta quinta-feira, 9, o portal A TARDE conversou com Maria Guerreiro, cardiologista do Ambulatório de Insuficiência Cardíaca Avançada do Hospital da Bahia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a especialista, a condição é a via final de diversas doenças cardiovasculares e, com o envelhecimento populacional e aumento da sobrevida, a incidência tem aumentando. No entanto, há avanços científicos importantes que permitem a melhoria na qualidade de vida, diagnóstico precoce e detectação do problema antes dos sintomas graves.

"Nas últimas décadas, tivemos a avanços importantes no tratamento com novas medicações e outras opções terapêuticas que mudaram o cenário da doença, permitindo ao paciente maior sobrevivência e melhor qualidade de vida. Muitos deles levam uma vida sem limitações, conseguindo preservar suas atividades laborais, prática de atividade física e atividades de lazer", explicou a cardiologista.

Atenção aos sinais

A melhor forma de controlar e identificar a causa da condição é através do diagnóstico precoce, pois há casos em que a insuficiência pode ser reversível. No entanto, existe um grande desafio: os sintomas costumam ser confundidos com outras doenças, o que pode dificultar na detecção.

Desta forma, é importante se atentar aos sinais:

  • Cansaço para realizar atividades rotineiras;
  • inchaço no corpo (como nas pernas e abdômen);
  • ganho de peso;
  • intolerância ao exercício;
  • falta de ar (principalmente ao deitar);
  • palpitações.

"Esses sintomas muitas vezes podem ser confundidos com outras causas como ansiedade, falta de condicionamento físico, problemas pulmonares, o que pode levar ao atraso em procurar o cardiologista", disse Guerreiro.

Leia Também:

SAÚDE

CEPARH terá tecnologia inédita no Norte e Nordeste para histeroscopia
CEPARH terá tecnologia inédita no Norte e Nordeste para histeroscopia imagem

HIDROXIUREIA

Convênio de R$ 11 mi vai criar remédio para doença falciforme na Bahia
Convênio de R$ 11 mi vai criar remédio para doença falciforme na Bahia imagem

LEGISLAÇÃO

O que configura acidente de trabalho no setor público
O que configura acidente de trabalho no setor público imagem

Como identificar e tratar?

Seja na tentativa de reverter a insuficiência cardíaca, alterar a história natural da doença ou minimizar os impactos, tratamentos são indispensáveis para reduzir a mortalidade e internações.

Para a investigação inicial, é indispensável a realização de exames como:

  • Eletrocardiograma;
  • ecocardiograma;
  • radiografia de toráx;
  • dosagem no sangue de peptídeos natriuréticos.

"A depender desses resultados iniciais, pode ser necessário prosseguir com exames como cateterismo ou ressonância magnética do coração para pesquisar a causa. Com o avanço da medicina de precisão, os testes genéticos vem ganhando espaço na avaliação da insuficiência cardíaca para pesquisa etiológica e prognóstico em casos selecionados", disse a especialista.

Tratamento

Identificada a causa, é a vez de iniciar o tratamento, que não consiste apenas em medicações. Alguns hábitos de vida são fundamentais para manter boa qualidade de vida, reduzir internações e progressão da doença.

São eles:

  • Prática regular de atividade física;
  • cessar uso do cigarro;
  • evitar consumo de bebida alcoólica;

Outros pontos importantes são evitar ingesta excessiva de sódio e líquidos (esses limites devem ser orientados pelo cardiologista que acompanha o paciente) bem como monitoramento do peso.

As inovações nas ultimas décadas na terapêutica da insuficiência cardíaca permitiram melhora significativa da qualidade de vida e sobrevivência do paciente, conforme dia Maria Guerreiro.

Segundo ela, a terapia farmacológica direcionada quando instituída precocemente é capaz de reduzir em até 70% a mortalidade.

"Nos ultimos anos tivemos o surgimento de novas medicações que se mostraram eficazes nos estudos em melhorar sintomas, aumentar sobrevida e prevenir internações. Além disso, temos o avanço de procedimentos em casos selecionados como ablação ou implante de marcapasso", diz a cardiologista.

As doenças cardiovasculares são as de maior prevalência mundialmente, e muitas delas podem cursar com insuficiência cardíaca. Por isso, é muito importante controlar os fatores de risco para doenças cardiovasculares como tabagismo, hipertensão, consumo de bebida alcoolica, sedentarismo e dieta inadequada.

Embora a condição seja crônica e exija acompanhamento por toda a vida, o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento transformaram a realidade de milhares de pacientes. Quanto antes identificada, maiores são as chances de controlar os sintomas, evitar complicações e manter uma rotina ativa e com qualidade de vida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cardiologia qualidade de vida Saúde

Relacionadas

Mais lidas