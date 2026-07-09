SAÚDE
CEPARH terá tecnologia inédita no Norte e Nordeste para histeroscopia
Equipamento pode ampliar atendimentos ginecológicos especializados
O CEPARH anunciou a incorporação do sistema de videoendoscopia Mistra OMNI para a realização de histeroscopias diagnósticas e cirúrgicas. Com a aquisição, a instituição passa a ser a primeira das regiões Norte e Nordeste a utilizar a tecnologia, voltada para procedimentos ginecológicos minimamente invasivos.
A novidade amplia a oferta de atendimento especializado para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da rede particular. Segundo o CEPARH, a plataforma proporciona imagens mais nítidas da cavidade uterina, reduz o tempo cirúrgico e melhora o fluxo do centro cirúrgico.
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O que muda com o novo equipamento
A histeroscopia é considerada o principal exame para avaliação da cavidade uterina. O procedimento permite diagnosticar e tratar alterações como pólipos, miomas submucosos, sinéquias, malformações uterinas, sangramento uterino anormal, infertilidade e abortamentos de repetição.
Na modalidade cirúrgica, o método possibilita intervenções como retirada de pólipos, miomectomia histeroscópica, correção de septos uterinos e remoção de DIU impactado, preservando a fertilidade quando indicado.
De acordo com o CEPARH, a utilização do Mistra OMNI deve trazer ganhos operacionais que incluem:
- Maior precisão na visualização da cavidade uterina;
- Redução do tempo dos procedimentos;
- Maior conforto para a equipe médica;
- Melhor aproveitamento da estrutura do centro cirúrgico;
- Ampliação da capacidade de atendimento.
Mais de 1,4 mil procedimentos em seis meses
Entre janeiro e junho de 2026, o CEPARH realizou 1.419 histeroscopias, somando atendimentos pelo SUS e por convênios. Desse total, 48,7% foram procedimentos diagnósticos e 51,3% cirúrgicos, o que, segundo a instituição, demonstra a alta demanda pelo serviço.
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Com a nova plataforma, a projeção é de realizar cerca de 284 procedimentos adicionais em seis meses, sem necessidade proporcional de expansão da estrutura física existente.
Redução do tempo de espera
O CEPARH avalia que o aumento da capacidade operacional pode contribuir para diminuir o tempo de espera por exames e tratamentos especializados.
A coordenadora de Enfermagem da instituição, Taisa de A. Silva, afirma que a mudança impacta diretamente a rotina do serviço.
“A chegada do Mistra OMNI representa um avanço importante para o CEPARH. Além de oferecer uma qualidade ainda maior na realização das histeroscopias, o equipamento otimiza o fluxo cirúrgico, aumenta nossa capacidade de atendimento e fortalece a segurança durante os procedimentos.”
Diagnóstico precoce e menos cirurgias abertas
Segundo o CEPARH, a estratégia de ampliar os procedimentos minimamente invasivos ajuda a reduzir a necessidade de cirurgias abertas, acelera a recuperação das pacientes e diminui o tempo de internação.
A aquisição do Mistra OMNI faz parte do plano de modernização da infraestrutura da instituição e de ampliação do acesso à assistência ginecológica especializada, com foco em diagnóstico precoce, tratamento mais rápido e menor índice de complicações.