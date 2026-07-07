Adesivo promete substituir comprimidos para intolerância à lactose

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Quem convive com a intolerância à lactose conhece bem a rotina: antes de consumir uma pizza, um sorvete ou qualquer alimento com leite, é preciso tomar um comprimido de lactase para evitar sintomas como cólicas, gases e inchaço abdominal. Agora, uma nova tecnologia promete mudar esse cenário.

Chamado Dear Dairy, o produto é apresentado como o primeiro adesivo capaz de liberar lactase pela pele durante até 12 horas, eliminando a necessidade de ingerir o suplemento antes de cada refeição.

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Apesar da novidade despertar expectativa entre pessoas com a condição, especialistas alertam que ainda faltam estudos clínicos robustos que comprovem sua eficácia e segurança.

O que é a intolerância à lactose?

A intolerância à lactose ocorre quando o organismo produz pouca ou nenhuma lactase, enzima responsável por digerir a lactose, o açúcar presente no leite e em seus derivados.

Sem essa enzima, a lactose chega praticamente intacta ao intestino grosso, onde é fermentada pelas bactérias da microbiota. O resultado são sintomas que costumam surgir pouco tempo após o consumo de alimentos lácteos.

Os principais incluem:

gases;

distensão abdominal;

cólicas;

diarreia;

náuseas;

desconforto abdominal.

A deficiência de lactase pode estar relacionada ao envelhecimento natural, fatores genéticos, doenças intestinais ou infecções. Estima-se que cerca de 65% da população mundial apresente algum grau de intolerância à lactose.

O diagnóstico deve ser feito por um médico, geralmente um gastroenterologista, por meio de exames específicos. O tratamento costuma envolver a redução do consumo de lactose e o uso de suplementos de lactase antes das refeições.

Como funciona o adesivo

Diferentemente dos comprimidos, o Dear Dairy é aplicado diretamente sobre a pele. Segundo a fabricante, o adesivo libera cerca de 2,5 miligramas de lactase de forma contínua durante até 12 horas.

Na prática, a proposta é que o usuário fique protegido durante esse período, podendo consumir alimentos com lactose sem precisar tomar novas doses da enzima antes de cada refeição.

A empresa afirma que testes iniciais e relatos de usuários indicaram redução ou ausência de sintomas durante o uso do produto.

O que dizem os especialistas

Apesar da proposta inovadora, médicos e pesquisadores recomendam cautela.

Atualmente, os suplementos de lactase funcionam porque liberam a enzima diretamente no sistema digestivo, local onde ocorre a quebra da lactose. Já o adesivo depende de uma etapa ainda pouco compreendida: a capacidade da lactase atravessar a pele, permanecer ativa na circulação e chegar ao intestino em quantidade suficiente para exercer seu efeito.

Até o momento, não há estudos clínicos de grande porte que comprovem esse mecanismo nem evidências científicas suficientes para substituir os comprimidos tradicionais.

Por isso, especialistas afirmam que, enquanto novas pesquisas não forem concluídas, os suplementos orais continuam sendo a opção mais segura e recomendada para controlar os sintomas da intolerância à lactose.