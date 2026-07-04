Canetas emagrecedoras podem desacelerar o envelhecimento, revela estudo

Medicamentos como o Ozempic, usados no tratamento da obesidade e do diabetes, passaram a ser estudados por um possível benefício que vai além da perda de peso: o aumento da longevidade. Apesar dos resultados iniciais promissores, especialistas afirmam que ainda faltam evidências para comprovar esse efeito.

Um estudo publicado recentemente mostrou que pessoas com HIV e lipo-hipertrofia que utilizaram semaglutida, princípio ativo do Ozempic, por oito meses apresentaram sinais de desaceleração do envelhecimento biológico, medidos por biomarcadores no sangue. Segundo o pesquisador Michael Corley, da UC San Diego, pacientes com HIV envelhecem mais rapidamente, o que facilita esse tipo de investigação.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da perda de peso, os agonistas de GLP-1 já demonstraram benefícios para a saúde cardiovascular, renal, hepática e metabólica. Para Nicolas Musi, diretor do Centro de Diabetes e Envelhecimento do Cedars-Sinai, esses medicamentos reduzem doenças relacionadas ao envelhecimento e, por isso, podem futuramente ser associados ao aumento da expectativa de vida.

Outro possível mecanismo está na ação anti-inflamatória. "Sabemos que eles têm um efeito anti-inflamatório significativo e sabemos que a inflamação é uma das coisas que acelera o envelhecimento", afirma Thomas Blackwell, professor da Universidade do Texas Medical Branch.

Foto: Reprodução

Apesar disso, os pesquisadores alertam que ainda não existem dados suficientes para recomendar o uso dessas medicações com o objetivo de prolongar a vida, especialmente entre pessoas saudáveis. Também há preocupações sobre possíveis efeitos adversos, como perda de massa muscular e redução da densidade óssea.

"Em pacientes que são saudáveis, neste momento, acho que é prematuro [aderir ao tratamento], porque não há dados de estudos pré-clínicos ou clínicos que justifiquem isso", diz Musi.

Enquanto novos ensaios clínicos estão em andamento, os especialistas reforçam que o uso das canetas emagrecedoras deve seguir as indicações médicas já aprovadas.