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POLÍCIA

Morre menino de 3 anos espancado por não dar 'bom dia' ao pai

Homem confessou o crime e relatou ter desferido socos na criança

Victoria Isabel
Por
Oliver Golden Grayson, de 3 anos
Oliver Golden Grayson, de 3 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O menino Oliver Golden Grayson, de 3 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 9, após passar dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. A criança havia sido espancada pelo próprio pai em Viamão, na Região Metropolitana da capital gaúcha.

O pai, Dandre Jermaine Grayson, missionário norte-americano de 33 anos, está preso preventivamente desde domingo, 5. Em depoimento, ele confessou o crime e afirmou que agrediu o filho porque o menino não lhe deu "bom dia".

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Segundo a Polícia Civil, o homem relatou ter desferido socos no peito e no abdômen da criança, além de bater a cabeça do menino contra o chão. Foi o próprio suspeito quem levou o filho ao hospital, onde os médicos identificaram múltiplas lesões e acionaram a Polícia Militar.

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As investigações também apontam indícios de que outros três filhos do casal, de 5, 7 e 9 anos, tenham sido vítimas de agressões semelhantes. Um bebê de um ano também está sendo avaliado.

As crianças foram encaminhadas para acolhimento institucional, e a polícia apura ainda possíveis casos de violência doméstica contra a esposa do investigado.

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