"Olhou para mim e virou as costas", diz atleta atropelado em Salvador

Quase um ano após perder uma das pernas em um atropelamento na Avenida Octávio Mangabeira, na orla de Salvador, o atleta Emerson Silva Pinheiro voltará a encontrar com o empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, acusado de provocar o acidente que resultou na amputação de sua perna.

Os dois participam, nesta quinta-feira, 10, de mais uma audiência no Fórum Criminal de Salvador, em Sussuarana, a qual passou de 8h30 para 11h.

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Em entrevista ao MASSA!, Emerson relembrou o dia do acidente e afirmou que permaneceu consciente durante todo o tempo. Segundo ele, chegou a pedir socorro ao empresário, que dirigia o veículo, mas, conforme seu relato, não recebeu qualquer tipo de assistência.

"Eu estava no chão, consciente. Fiquei acordado o tempo todo. O Cleydson chegou a ir até onde eu estava, olhou para mim caído. Não sei se queria ver se eu ainda estava vivo ou se já tinha morrido. Naquele momento eu pedi socorro, mas fui completamente ignorado. Ele virou as costas e voltou para o carro sem tomar nenhuma providência, sem procurar ajuda ou acionar o socorro. Infelizmente, simplesmente me deixou ali", afirmou.

Alta velocidade

O atleta também disse que caminhava em um local destinado aos pedestres quando foi surpreendido pelo veículo. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o empresário por tentativa de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual.

"Naquele dia eu estava fazendo tudo certo. Eu caminhava pela calçada, que é justamente o lugar onde a gente imagina estar seguro. Nunca passou pela minha cabeça que algo daquele tipo pudesse acontecer. O limite de velocidade da via era de 40 km/h, mas ele estava acima dessa velocidade. Tanto que conseguiu arrancar um piquete de concreto, me atingiu, derrubou um coqueiro e ainda bateu na barraca. Ou seja, eu estava na calçada, no lugar correto. Foi ele quem invadiu a calçada e me atropelou", comentou.

Emerson passou por uma nova cirurgia no último dia 22 de junho e agora inicia mais uma etapa da recuperação. A expectativa é receber duas próteses: uma para o uso no dia a dia e outra para a prática de atletismo.

"Em relação à cirurgia, eu diria que não voltei totalmente do zero. Voltei do meio do caminho para frente, porque agora o foco é recuperar os movimentos do joelho e voltar a ficar em pé. A partir daí, o próximo passo será reaprender a andar", completou.

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