PF mira fraude de R$ 100 milhões em benefícios do INSS em Porto Seguro

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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 9, a segunda fase da Operação Monã para desarticular um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários destinados a segurados especiais indígenas no sul da Bahia. A ação foi realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) no município de Porto Seguro.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o afastamento de dois servidores públicos suspeitos de participação no esquema.

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Segundo a Polícia Federal, os benefícios requeridos pelo grupo podem ter causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos.



De acordo com as investigações, o grupo utilizava declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para obter de forma irregular aposentadorias rurais, salários-maternidade e outros benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os investigados também são suspeitos de contratar empréstimos consignados vinculados aos benefícios obtidos de maneira fraudulenta.

Por determinação da Justiça, foram bloqueados mais de R$ 1,5 milhão em contas bancárias dos principais investigados. Também foi autorizado o sequestro de um veículo para garantir o ressarcimento dos prejuízos e impedir a continuidade das atividades criminosas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e corrupção passiva.