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OPERAÇÃO MONÃ

PF mira fraude de R$ 100 milhões em benefícios do INSS em Porto Seguro

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão

Victoria Isabel
Por
Sede no INSS
Sede no INSS - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 9, a segunda fase da Operação Monã para desarticular um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários destinados a segurados especiais indígenas no sul da Bahia. A ação foi realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) no município de Porto Seguro.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou o afastamento de dois servidores públicos suspeitos de participação no esquema.

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Segundo a Polícia Federal, os benefícios requeridos pelo grupo podem ter causado um prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava declarações falsas de pertencimento a comunidades indígenas para obter de forma irregular aposentadorias rurais, salários-maternidade e outros benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os investigados também são suspeitos de contratar empréstimos consignados vinculados aos benefícios obtidos de maneira fraudulenta.

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Por determinação da Justiça, foram bloqueados mais de R$ 1,5 milhão em contas bancárias dos principais investigados. Também foi autorizado o sequestro de um veículo para garantir o ressarcimento dos prejuízos e impedir a continuidade das atividades criminosas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e corrupção passiva.

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INSS polícia federal porto seguro

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