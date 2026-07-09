Vereadora defensora da causa animal recebe cachorro morto: "Crueldade"

Defensora da causa animal, a vereadora Deza Guerreiro (PP), de Novo Hamburgo, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, afirma ter recebido um cachorro morto em uma caixa, como forma de ameaça. No vídeo, publicado nas redes sociais, na segunda-feira, 6, a edil mostra a embalagem, que inicialmente pensava se tratar de um presente por conter uma carta: "Com carinho para proteger os animais"".

"Olha se não é de se emocionar e chorar. Olha o que eu recebi aqui na Câmara de Vereadores", inicia. Ao desembrulhar a encomenda, ela vai percebendo o que está acontecendo. “Parece que é um bicho aqui. Para essa gravação um pouquinho. Meu Deus, alguém mandou um cachorro para mim. É um corpinho. Meu Deus, quem é que me mandou um corpo? Não acredito que me entregaram um corpo”, diz.

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Segundo Guerreiro, o caso se trata de uma ameaça realizada supostamente por uma mulher que não teva a identidade revelada.

"Ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete.

Vereadora recebendo caixa com o cachorro - Foto: Reprodução/Instagram @vereadoradezaguerreiro

Eu não vou descansar até descobrir quem foi o autor desse ataque. O que esse sujeito fez é terrorismo. Matar um animal e enviar o seu corpo como mensagem?", desabafou.

Veja vídeo:

Mulher confessou o crime

A caixa teria sido deixada na Câmara de Vereadores através de um motorista de um aplicativo de entregas, que não teria relação com o caso.

Após o ocorrido, Deza Guerreiro registrou um boletim de ocorrência junto à delegacia e entregou a caixa à Polícia Civil. O corpo do animal foi recolhido por órgãos competentes.

A PC investiga uma mulher por suspeita de ter cometido o crime. Segundo informações do G1, o delegado Rafael Sauthier, de Novo Hamburgo, afirma que ela já prestou depoimento e confessou o caso, mas a motivação só será revelada do final das apurações. Não há informações sobre prisão ou outro tipo de punição para a investigada.

Deza, que havia sido questionada sobre a veracidade do vídeo, usou as redes sociais para repudiar as acusações. Segundo ela, a suspeita era tutora do animal, que teria sido atacado no sábado, 4, e nunca teria tentado entrar em contato com o gabinete para pedir ajuda.

Câmara de Vereadores lamenta ocorrido

Em nota, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo lamentou o episódio. O presidente da Casa, Juliano Souto (PL), repudiou o ato ocorrido nas dependências do Legislativo.

Segundo ele, todos os vereadores prestaram solidariedade à parlamentar e reforçaram a gravidade do episódio "que configura um ato de intimidação e violência inaceitável no ambiente democrático e institucional da Casa do Povo".

O texto afirma que, ao tomar conhecimento do fato, a Câmara Municipal acionou a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os setores competentes da instituição, incluindo as áreas administrativa e jurídica. Além disso, o Legislativo hamburguense está colaborando com a apuração dos fatos, disponibilizando as imagens do sistema interno de videomonitoramento e solicitando o acesso às câmeras do programa Smart NH, com o objetivo de contribuir para a identificação do responsável.

"Todas as medidas de segurança estão sendo reforçadas para garantir a integridade de vereadores, servidores e cidadãos que frequentam o Legislativo, incluindo a alteração no funcionamento da recepção da Casa, que já opera com novos protocolos de controle de acesso. A instituição reforça que não serão tolerados quaisquer atos de ameaça, intimidação ou violência no ambiente institucional", disse trecho da nota.