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SENADO FEDERAL

Novo líder do PT quer reaproximar Lula e Alcolumbre ainda em julho

Camilo Santana assumiu missão de distensionar relação entre os presidentes

Ane Catarine
Por
Os senadores Davi Alcolumbre e Camilo Santana
Os senadores Davi Alcolumbre e Camilo Santana - Foto: Ton Molina/Agência Senado

Logo após assumir a liderança do PT no Senado Federal, o senador Camilo Santana (PT-CE) afirmou, na quarta-feira, 8, que uma das prioridades será ajudar a reaproximar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em meio ao desgaste entre os dois.

Segundo o parlamentar, um encontro entre ambos deve ocorrer ainda neste mês para destravar pautas de interesse do governo.

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Vamos trabalhar para que a gente possa, de uma vez por todas, distensionar e superar essa relação entre os dois presidentes. Acho que em breve os dois irão conversar, distensionar e destravar várias pautas importantes. Em breve, ainda em julho

Camilo Santana - Declaração à imprensa

A relação entre Lula e Alcolumbre se desgastou fortemente após o Senado rejeitar, no fim de abril, a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Reunião é vista como chave para destravar PEC da 6x1

O encontro entre Lula e Alcolumbre é aguardado há semanas por integrantes do governo. A expectativa é que a reaproximação facilite o avanço de projetos considerados prioritários pelo Palácio do Planalto que estão parados no Senado.

Entre eles está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas aguarda análise da Casa Alta há mais de um mês. O governo pretende votar a proposta antes das eleições.

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Nova articulação do governo no Senado

A nomeação de Camilo Santana faz parte da estratégia do governo para reforçar sua articulação política no Senado. Ele substituiu a senadora Teresa Leitão (PT-PE), que passou a exercer a liderança do governo na Casa na semana passada.

Tanto Camilo quanto Teresa receberam a missão de ampliar o diálogo com os senadores e melhorar a interlocução com Davi Alcolumbre.

A nova líder do governo, inclusive, já se reuniu com o presidente do Senado e recebeu elogios públicos do parlamentar.

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Camilo Santana Davi Alcolumbre Lula

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