Camilo Santana é novo líder do PT no Senado

O senador Camilo Santana (PT-CE) é o novo líder do partido na Casa Legislativa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 8, pela direção nacional do partido.

Ex-ministro da Educação do governo Lula (PT), Santana substitui a senadora Teresa Leitão (PT-PE), que assumiu a liderança do governo pela legenda. A troca de cadeiras começou depois que o senador Jaques Wagner (PT-BA) deixou o posto em 24 de junho.

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A saída se deu dias depois de o congressista ser alvo da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga supostos esquemas ilícitos envolvendo o Banco Master e seu fundador, Daniel Vorcaro.

Escolha de Camilo foi unânime

A escolha por Camilo Santana teve aprovação unânime na bancada petista em reunião realizada no último dia 1º. Outro nome cogitado para a liderança era o do senador Beto Faro (PT-PA), que ocupou o cargo em 2024.

O parlamentar cearense era o 1º vice-líder do PT no Senado e reassumiu o mandato em junho, depois de permanecer licenciado por mais de três anos para comandar o Ministério da Educação. À frente do órgão, lançou o programa Pé-de-Meia, voltado à permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio.

Antes de integrar o governo federal, o ex-ministro governou o Ceará por 2 mandatos consecutivos, de 2015 a 2022.

Em Salvador, então ministro aposta em legado para fortalecer vitória de Lula

Em março, quando ainda era ministro da Educação, Camilo Santana, durante agenda em Salvador, minimizou os riscos de uma possível derrota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro. O político também descartou uma candidatura ao governo do Ceará.

À época, os levantamentos apontavam um empate entre o petista e o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL). Camilo afirmou acreditar que as pesquisas mostram recortes de momento, e pontuou que a tendência, na sua avaliação, é de que os trabalhos apresentados por Lula e pelo atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fortaleçam suas respectivas candidaturas.

"Pesquisa é o retrato do momento, e ali tem vários indivíduos de pesquisa", iniciou Camilo, que continuou.

"Elmano começou a eleição no Ceará, ele era o último lugar. O adversário tinha 48% e ele tinha 4%. Ele ganhou a eleição no primeiro turno. Pesquisa é o retrato do momento. No momento da eleição, a gente vai mostrar e comparar o que foi feito.É a mesma coisa a eleição do presidente Lula", completou.

