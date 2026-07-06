Nova líder do governo quebra gelo e reabre diálogo com Alcolumbre

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A senadora Teresa Leitão (PT-PE), nova líder do governo no Senado Federal, se reuniu pelo menos duas vezes com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao longo da última semana.

Desde que assumiu a liderança no lugar do senador Jaques Wagner (PT-BA), a principal missão dela é reaproximar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do Senado.

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A relação entre Alcolumbre e Lula está tensionada desde a derrota da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida no fim de abril.

Em entrevista à CNN Brasil, a senadora afirmou que pretende conduzir a relação entre os dois de forma "institucional" e disse considerar um eventual encontro entre Lula e Alcolumbre uma "decisão pessoal" dos dois.

Destravar a PEC da escala 6x1

Um dos objetivos da reaproximação é garantir o apoio de Alcolumbre para a votação de pautas prioritárias do governo, entre elas a PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Até o momento, porém, Teresa não recebeu nenhum sinal positivo do presidente do Senado sobre a possibilidade de destravar a tramitação da proposta.

Inicialmente, a base governista pretendia aprovar a PEC antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. Com o calendário apertado, no entanto, senadores do PT já admitem que a proposta só deve avançar a partir de agosto.

Elogios à nova líder

Após se reunir com Teresa, Alcolumbre classificou o encontro como "muito bom" e afirmou que a nova líder do governo terá um papel "muito importante" na interlocução entre os Poderes.

"Reconheço a sua capacidade de articulação. Quero dizer a Teresa Leitão e ao Brasil que fiquei muito feliz com a reunião que tivemos", completou o senador na última terça-feira, 30, em plenário.