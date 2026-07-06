Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SENADO FEDERAL

Nova líder do governo quebra gelo e reabre diálogo com Alcolumbre

Teresa Leitão já se reuniu pelo menos duas vezes com o presidente do Senado

Ane Catarine
Por
A líder do governo no Senado, senadora Teresa Leitão, e o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre
A líder do governo no Senado, senadora Teresa Leitão, e o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre - Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), nova líder do governo no Senado Federal, se reuniu pelo menos duas vezes com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao longo da última semana.

Desde que assumiu a liderança no lugar do senador Jaques Wagner (PT-BA), a principal missão dela é reaproximar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A relação entre Alcolumbre e Lula está tensionada desde a derrota da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida no fim de abril.

Em entrevista à CNN Brasil, a senadora afirmou que pretende conduzir a relação entre os dois de forma "institucional" e disse considerar um eventual encontro entre Lula e Alcolumbre uma "decisão pessoal" dos dois.

Destravar a PEC da escala 6x1

Um dos objetivos da reaproximação é garantir o apoio de Alcolumbre para a votação de pautas prioritárias do governo, entre elas a PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Até o momento, porém, Teresa não recebeu nenhum sinal positivo do presidente do Senado sobre a possibilidade de destravar a tramitação da proposta.

Inicialmente, a base governista pretendia aprovar a PEC antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. Com o calendário apertado, no entanto, senadores do PT já admitem que a proposta só deve avançar a partir de agosto.

Leia Também:

CONGRESSO

Teresa Leitão reage a convite de Lula para liderança no Senado
Teresa Leitão reage a convite de Lula para liderança no Senado imagem

MARTELO BATIDO

Teresa Leitão é a mais nova líder do governo Lula no Senado
Teresa Leitão é a mais nova líder do governo Lula no Senado imagem

PASSANDO BASTÃO

Wagner comenta escolha de Tereza Leitão como líder de Lula no Senado
Wagner comenta escolha de Tereza Leitão como líder de Lula no Senado imagem

Elogios à nova líder

Após se reunir com Teresa, Alcolumbre classificou o encontro como "muito bom" e afirmou que a nova líder do governo terá um papel "muito importante" na interlocução entre os Poderes.

"Reconheço a sua capacidade de articulação. Quero dizer a Teresa Leitão e ao Brasil que fiquei muito feliz com a reunião que tivemos", completou o senador na última terça-feira, 30, em plenário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Davi Alcolumbre Lula Teresa Leitão

Relacionadas

Mais lidas