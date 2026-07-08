Articulador e moderado: entenda por que Camilo Santana assume missão vital no Senado

Articulador, moderado, com perfil político parecido ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É assim que é visto nos bastidores o senador cearense Camilo Santana (PT), novo líder do governo dentro do Senado, segundo interlocutores ouvidos recentemente pelo portal A TARDE.

Camilo Santana assumiu o mandato em abril deste ano, após três anos e meio de licença do cargo, período em que ficou responsável pelo Ministério da Educação. Sua passagem como ministro ficou marcada pelo programa Pé-de-Meia, um dos principais programas do governo Lula 3.

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Perfil político

Governador do Ceará entre 2015 e 2022, fazendo Elmano de Freitas (PT) como sucessor no estado no mesmo ano em que se elegeu senador, Camilo Santana é avaliado como alguém bom de trânsito e petista da linha 'política' da legenda, distante de perfis mais técnicos, como Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, e Tereza Leitão, que chegou a assumir a liderança do governo em junho.

Camilo Santana, novo líder do governo Lula no Senado - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Em conversas recentes com o portal A TARDE, integrantes da direção nacional do PT apontaram que o perfil político de Camilo se aproxima ao discurso pregado pelo presidente Lula nas últimas décadas, que levou o partido a vencer cinco eleições presidenciais.

Camilo também é tido pelo Palácio do Planalto como um potencial articulador, tendo em vista a sua atuação como líder do grupo político que governa o Ceará nos últimos anos.

Um dos nomes ouvidos em uma das conversas, sob anonimato, afirmou que o perfil do senador, também citado como 'moderado', pesou na sua escolha para a coordenação da campanha de Lula, missão que também será tocada por ele nos próximos meses.

Possível sucessor de Lula

Camilo Santana também é apontado como um dos possíveis nomes para a sucessão presidencial de 2030, segundo figuras importantes do PT. O argumento é o mesmo: o senador cearense é tido como 'pronto' para encarar o desafio, caso o primeiro cotado da lista, Fernando Haddad, não aceite o desafio.

O petista chegou a ter seu nome cogitado para substituir Lula nas eleições deste ano, sendo esse um dos motivos da sua saída do Ministério da Educação dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral.

No radar para 2030, além de Camilo e Haddad, também aparecem nomes como Gleisi Hoffmann e Wellington Dias, com os dois primeiros despontando como favoritos dentro do PT.

Quem é Camilo Santana?

Camilo Santana entrou na política partidária em 2000, quando disputou a prefeitura de Barbalha pelo PSB, sendo derrotado. Já filiado ao PT, o político tentou novamente o executivo municipal em 2004, mais uma vez sem sucesso.

Em 2010, Camilo Santana foi eleito deputado estadual, sendo alçado candidato ao governo do Ceará em 2014. Eleito governador, o petista se reelegeu em 2018, fazendo seu sucessor, Elmano de Freitas (PT), em 2022, mesmo ano em que venceu para o Senado.

Apesar de eleito senador, Camilo assumiu o Ministério da Educação em 2023, a convite do presidente Lula. Permaneceu na pasta até o primeiro semestre deste ano, quando deixou o cargo para retornar ao Senado e coordenar a campanha do chefe do Planalto à reeleição.